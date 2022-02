sarà il protagonista del primo episodio della serie, un nuovo progetto prodotto per Fox.

Lo show verrà prodotto da un team composto da Howard Gordon, Alex Gansa e David Shore, mentre Michael Cuesta (Homeland) sarà il regista della première.

Accused, realizzato grazie alla collaborazione tra Fox Entertainment e Sony Pictures Television si basa sul progetto della BBC vincitore di un premio BAFTA. La serie prenderà il via in un’aula di tribunale senza che gli spettatori siano a conoscenza del crimine commesso o del motivo per cui gli imputati sono a processo. La storia verrà raccontata attraverso dei flashback, mostrando come una persona normale possa ritrovarsi al centro di una situazione straordinaria, come una svolta sbagliata possa causare altri problemi, fino a quanto è troppo tardi per tornare indietro.

Chiklis avrà il ruolo del Dottor Scott Corbett, un neurochirurgo di successo che sembra avere la famiglia perfetta. L’uomo affronta i limiti dell’amore incondizionato quando scopre che il suo figlio teenager potrebbe aver pianificato un attacco violento a scuola.

Michael Thorn, presidente di Fox Entertainment, ha dichiarato:

Michael Chiklis e Michael Cuesta, in collaborazione con Howard Gordon, Alex Gansa e David Shore formano una combinazione potente per Accused. Ognuno di loro è sinonimo di televisione di alto livello, drammi coinvolgenti e performance che conquistano, offrendo l’atmosfera perfetta per una serie di questo calibro.

Michael Chiklis sarà prossimamente protagonista anche delle serie tv Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty, e The Seniors.

