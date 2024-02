Michael Fassbender potrebbe essere il protagonista della serie The Department, progetto che verrà diretto da George Clooney.

Le riprese si svolgeranno in primavera a Londra e si ispira allo show francese The Bureau, creato da Eric Rochant.

La serie sarà prodotta per Showtime dalla Smokehouse Pictures di Clooney e Grant Heslov, MTV Entertainment Studios e 101 Studios.

Lo show originale aveva come protagonista Matthieu Kassovitz nel ruolo di Guillaum Debailly/Paul Lefebvre/Malotru, membro di un gruppo clandestino dei servizi segreti francesi che ritorna a casa dopo una missione durata sei anni a Damasco. Faticando a lasciarsi alle spalle la sua falsa identità e una storia d’amore con una donna siriana, il protagonista fa il doppio gioco tra CIA e DGSE.

La serie aveva ottenuto dei dati di ascolto molto positivi, convincendo la critica e il pubblico.

Michael Fassbender, secondo le fonti di Variety, è impegnato nelle trattative con la produzione. L’attore ha recintemente recitato nei film The Killer di David Fincher e Next Goal Wins di Taika Waititi.

Che ne pensate? Sperate che Michael Fassbender diventi il protagonista di The Department?

Fonte: Variety