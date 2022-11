Michelle Dockery tornerà sul piccolo schermo dopo il successo di Downton Abbey in occasione di This Town, una nuova serie creata da Steven Knight per BBC.

I sei episodi verranno realizzati a Birmingham e nel cast ci sono anche Nicholas Pinnock e David Dawson.

Lo show racconterà la storia di una famiglia allargata e di quattro giovani che vengono attirati nel mondo della musica ska e two-tone, che alla fine degli anni ’70 e all’inizio degli ’80 ha conquistato le aree di Coventry e Birmingham.

Mercury Studios sarà co-produttore del progetto e permetterà di avere a disposizione una serie di artisti in grado di creare in modo realistico lo sfondo dell’incredibile storia ideata da Knight. Il creatore ha sottolineato:

Si tratta di un progetto a cui tengo molto, che parla di un’epoca che ho vissuto e conosco bene. Coinvolge dei personaggi con cui mi sembra di essere cresciuto ed è una lettera d’amore a Birmingham e Coventry, ma spero che le persone di tutto il mondo potranno immedesimarsi.

Fonte: Deadline