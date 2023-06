L’attore e comico Mike Batayeh, interprete di Dennis Markowski nella serie Breaking Bad, è morto all’età di 52 anni.

La famiglia ha dichiarato a TMZ che il decesso è avvenuto improvvisamente durante il sonno nella notte dell’1 agosto, mentre si trovava nella sua casa in Michigan.

La causa del decesso sarebbe un arresto cardiaco.

La sua famiglia ha dichiarato in un post su Facebook:

Con immensa tristezza e cuori dolenti, io e le mie sorelle annunciamo la morte del nostro amato fratello. Mancherà moltissimo alle persone che lo hanno amato e sentiremo la mancanza della sua grandiosa abilità di portare risate e gioia a così tante persone.

Nel corso della sua carriera, Batayeh è apparso in puntate di episodi come Everybody Loves Raymond, Boy Meets World, JAG, The Shield, The Bernie Mac Show, CSI: Miami, It’s Always Sunny in Philadephia, Jessie.

Nella serie Breaking Bad ha interpretato il manager della lavanderia a gettoni di Gustavo Fring (Giancarlo Esposito), apparendo nell’episodio della quarta stagione intitolato End Times e in quelli della quinta intitolati Hazard Pay e Gilding Over All.

Online molti amici e colleghi hanno voluto ricordare Batayeh, tra cui Steven Lolli che ha spiegato come fossero grandi amici prima di scrivere:

Non importa quanto successo abbia avuto, ha sempre coinvolto gli amici. Una persona di classe. Chiedi a Dio di aver pietà di noi ebrei, Mike. Sarebbe un grande favore da parte tua.

Mike Batayeh was one of my 1st & best friends in comedy in LA & a great comedian. He played Dennis in #BreakingBad of course. No matter how successful, he always included friends. Class act. Ask God to please go easy on us Jews, Mike. It will be a great favor coming from you RIP pic.twitter.com/8uBDosgrDS — Steven Lolli (@Lollicomedy) June 9, 2023

Fonte: ComicBook