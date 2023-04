Krysten Ritter, mentre era ospite del podcast Inside of You di Michael Rosenbaum, ha ricordato la sua esperienza nella serie Breaking Bad, sottolineando quanto sia stato speciale lavorare con Vince Gilligan.

L’attrice ha spiegato che era in lizza per un altro ruolo nello stesso periodo in cui le era stata offerta anche un’altra parte più in linea con le sue esperienze precedenti, ma di aver comunque accettato di far parte del cast dello show con star Bryan Cranston e Aaron Paul. Krysten ha poi ricordato che la sua presenza ad Albuquerque per interpretare Jane è stata prolungata rispetto a quanto inizialmente previsto e c’è stato un momento molto speciale:

C’era quel grande episodio in cui sono presente e il mio personaggio ha molte scene. Il network ha iniziato a parlare della mia interpretazione. Le persone si stavano entusiasmando. Quindi eravamo stati invitati a guardarlo in una sala. Eravamo io, i miei manager e il mio agente dell’epoca.

L’attrice ha sottolineato:

Non lo dimenticherò mai. Abbiamo guardato la puntata e tutti avevamo le mani sopra la bocca come se fossimo sconvolti. Eravamo semplicemente sbalorditi e così commossi, ed era la cosa più fottutamente grandiosa che io abbia mai fatto… Mi sento così fortunata nell’essere parte di qualcosa di così fantastico e fatto bene, come se fossero riusciti a fare l’impossibile.

Ritter ha quindi parlato del creatore di Breaking Bad spiegando cosa ammira del suo approccio al lavoro:

La cosa realmente fantastica di Vince Gilligan e di questo tipo di showrunner, Melissa Rosenberg è simile, è che sono davvero attenti ai dettagli. E penso che questa sia la chiave. Penso che quando c’è qualcuno con una visione così chiara è il motivo che permette di creare qualche magia… Semplicemente come lo stupido esempio del personaggio che indossa una cintura, scattano foto di due tipi di cintura e le mostrano a Vince. E lui ha scelto quale. Si trattano di tutte queste piccole cose, il fatto che tutto per lui sia importante. Penso sia davvero fantastico e Melissa Rosenberg ha uno stile simile, non accade spesso con gli showrunner.

Che ne pensate? Avevate apprezzato l’interpretazione di Krysten Ritter in Breaking Bad?

Potete trovare tutte le notizie e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: Inside of You