, interprete di Mr Treeger in, èall’età di 67 anni.

Bridget Everett, che ha recitato con lui in Somebody, Somewhere, ha annunciato sui social:

Con enorme tristezza, la famiglia di Michael G. Hagery ha annunciato la sua morte avvenuta ieri a Los Angeles. Un attore adorato, il suo amore per la città di Chicago e per la sua famiglia erano i pilastri della sua vita. Mike, un marito devoto, lascia la moglie Mary Kathryn, la sorella Mary Ann Hagerty e sua moglie Kathleen O’Rourke, e la loro figlia Meg. Ci mancherà moltissimo.

L’attrice ha aggiunto in un altro post:

Ho voluto bene a Mike nell’istante in cui l’ho incontrato. Era così speciale. Caloroso, divertente, ti sembrava di averlo conosciuto da sempre. Siamo devastati dalla sua morte. Mike era adorato dall’intero cast e dalla troupe di Somebody Somewhere. I nostri pensieri sono rivolti alla sua famiglia.

Nella sua lunga carriera Hagerty, oltre alla sitcom Friends in cui ha avuto la parte di Mr Treeger (l’ultimo personaggio nominato nella serie quando Monica dice a Chandler nella scena finale che aveva promesso di lasciare a Mr. Treeger la loro chiave dell’appartamento), ha recitato in progetti come The George Carlin Show, Lucky Louie, Curb Your Enthusiasm, Entourage, ER, Ghost Whisperer, Boston Legal, Brooklyn Nine-Nine, Cheers, Community, CSI, Glee, Medium, The Mindy Project, Mob City, Monk, The Goldbergs, Grey’s Anatomy, Happy Endings, Seinfeld, Shameless, The Wayans Bros., e Wonder Years.

L’attore era nato il 10 maggio 1954 a Chicago e aveva iniziato la sua carriera negli anni ’80 con film come Doctor Detroit, Nothing in Common, Overboard, e Red Heat, oltre ad avere un ruolo in Wayne’s World, il primo film che lo ha visto collaborare con Mike Myers.

Fonte: ComicBook