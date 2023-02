Mindhunter: David Fincher conferma che la stagione 3 non si farà

David Fincher ha confermato che la stagione 3 di Mindhunter non si farà, la serie tv era stata sospesa da Netflix nel 2019.

In un’intervista con Le Journal du Dimanche, il regista e creatore della serie tv ha confermato che lo show non faceva abbastanza ascolti, e che per questo Netflix non produrrà la stagione 3:

È uno show molto costoso e, agli occhi di Netflix, non abbiamo attirato abbastanza pubblico da giustificare un tale investimento.

Non so se ha senso continuare. Era uno show costoso. Aveva un pubblico di appassionati, ma non abbiamo mai avuto i numeri che ne giustificassero il costo.

Le prime due stagioni di Mindhunter sono disponibili su Netflix.

La serie raccontava la storia degli agenti dell’FBI e degli psicologi che hanno lavorato nel dipartimento di scienze comportamentali nel tentativo di capire meglio i motivi dei serial killer per prevederne le azioni e individuarli prima che uccidano di nuovo. Le due stagioni sono disponibili su Netflix.

