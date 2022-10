La graphic novel francese Monstre diventerà una serie tv prodotta da Trioscope, già nel team che ha realizzato The Liberator e Night of the Cooters.

Le Sommeil du monstre, primo capitolo della storia ideata da Enki Bilal, sarà ora alla base del nuovo progetto televisivo.

La storia sarà ambientata in un mondo futuristico dove il protagonista Nike Hatzfeld, un uomo con la capacità unica di ricordare tutto quello che gli è successo fin dal momento della nascita, si ritrova a usare il suo dono per trovare un significato al suo passato da orfano e sopravvivere al presente caotico e folle. La sua storia si intreccia con quella di Leyla e Amir, nati pochi giorni a distanza da lui nello stesso orfanotrofio e rimasti senza genitori dopo i bombardamenti che hanno colpito Sarajevo durante la guerra del 1993. Considerati sacrificabili e manipolati da un’organizzazione radicale che sta cercando di sradicare la scienza e la verità dal mondo, i tre si ritrovano a separarsi prima di trovarsi insieme ancora una volta.

La graphic novel è stata pubblicata dal 1998 al 2008 e lo show dovrebbe avere lo stesso stile visivo usando riprese in live-action modificate con effetti speciali in CGI.

Greg Jonkajtys sarà coinvolto come regista e produttore, mentre Bilal sarà uno dei produttori esecutivi.

Enki ha dichiarato:

Le Sommeil du monstre ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore e la complessità della narrazione e la natura piena di immaginazione del mondo hanno sempre reso difficile realizzarne un adattamento. Quando Greg ha condiviso la sua visione e la sua passione personale per la storia, insieme alle possibilità che la tecnologia che offre Trioscope, ho potuto finalmente vedere un modo per portare questa storia sullo schermo.

Che ne pensate della realizzazione di una serie tratta dalla graphic novel Monstre? Lasciate un commento!

Fonte: Variety