Disney e Marvel hanno presentato ufficialmente il cattivo della stagione 2 di Moon Girl and Devil Dinosaur, il pericoloso Molecola.

Il personaggio sarà doppiato da Edward James Olmos, e sarà il cattivo di tutta la stagione 2. Non c’è ancora una data di debutto per i nuovi episodi, ma potete vedere Molecola nell’immagine ufficiale qui sotto:

La protagonista ha la voce di Diamond White (Beautiful, The Lion Guard), mentre Devil Dinosaur sarà Fred Tatasciore (Hulk nelle serie animate Ultimate Avengers e The Avengers: Earth’s Mightiest Heroes).

Nel resto del cast Alfre Woodard (Il Re Leone del 2019) come Mimi, la nonna di Lunella; Libe Barer (Those Who Can’t) la migliore amica Casey, Sasheer Zamata (Tuca and Bertie) sarà la mamma di Lunella, Adria; e Jermaine Fowler (Sorry to Bother You) darà la voce al padre della protagonista James Jr. Gary Anthony Williams sarà infine il nonno di Lunella; il doppiatore è stato Bebop nella versione del 2016 del film delle Teenage Mutant Ninja Turtles e zio Ruckus in The Bookdocks.

Il progetto è stato sviluppato da Laurence Fishburne e Helen Sugland (black-ish, grown-ish), tramite la loro Cinema Gypsy Productions, in collaborazione con Marvel Animation.

La storia ha come protagonista Lunella Lafayette, una bambina afroamericana e un vero e proprio genio, che unisce le forze con un dinosauro rosso, utilizzando la sua intelligenza per risolvere ogni problema.

Negli Stati Uniti la serie va in onda su Disney Channel, con molta probabilità nel nostro paese sarà pubblicata su Disney+ prima o poi.

