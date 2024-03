Dalle prime immagini rilasciate, era evidente che Moon Knight avrebbe rappresentato una sfida senza precedenti per i Marvel Studios. È stato il primo progetto dello studio a distaccarsi dal più ampio franchise, presentando toni decisamente più cupi. Inoltre, ha introdotto in live-action sia Moon Knight (interpretato da Oscar Isaac) che Scarlet Scarab (interpretata da May Calamawy), quest’ultima con un look notevolmente diverso dal concept iniziale dello show

Di recente è stato pubblicato il libro “Marvel Studios Moon Knight: The Art of the Series”, e i vari concept art al suo interno mostrano versioni più ridimensionate dei personaggi visti sullo schermo. Mentre la versione finale presentava una tuta con inserti metallici, i concept art mostrano diversi disegni in cui la parte “Scarlet” del nome del personaggio aveva la precedenza.

“Volevo creare qualcosa che desse l’impressione di appartenere alla categoria dei supereroi, ma con una sensibilità egizia molto più accentuata, diversa da quella dei costumi di Moon Knight, ma sempre giocando con lo stesso senso dei poteri che ricevono dalle divinità egizie. Pensavo: ‘Come si tradurrebbe questo nei loro avatar?‘”. Rodney Fuentebella, supervisore dello sviluppo visivo dei Marvel Studios, afferma nel libro. “Così, mentre giocavo con varie maschere, ne ho fatta una che ha un’atmosfera da Mr. Knight“, ha aggiunto l’artista. “Abbiamo avuto la fortuna di avere una pletora di riferimenti egizi da cui attingere per dare a Scarlet Scarab un’impronta unica e autentica“.

L’anno scorso il creatore e sceneggiatore della serie Mohamed Diab ha dichiarato che la seconda stagione dello show sarebbe iniziata con Lockley, esplorando la storia del personaggio che non abbiamo ancora visto.

Ora Moon Knight è disponibile per lo streaming completo su Disney+.

