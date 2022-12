Improvviso e inevitabile cambio di rotta per AMC+ che purtroppo non procederà con la seconda stagione dsi Moonhaven. La notizia della cancellazione arriva quattro mesi dopo che la serie fantascientifica era stata rinnovata per una seconda stagione e pochi giorni dopo che AMC Networks ha annunciato, in seguito alle dimissioni dell’amministratore delegato Christina Spade, misure di riduzione dei costi che includono il licenziamento del 20% del personale statunitense e una svalutazione fino a 475 milioni di dollari per la ristrutturazione delle attività. Di questi, fino a 400 milioni di dollari sono destinati a interventi sui contenuti che la società definisce “valutazioni strategiche della programmazione”.

In un documento SEC, AMC Networks ha dichiarato che “le valutazioni sulla programmazione riguardano un ampio mix di contenuti di proprietà e in licenza, tra cui serie televisive e film che non saranno più in rotazione attiva sulle piattaforme lineari o digitali della società”.

Secondo Deadline, il cambio di rotta rispetto al rinnovo rinnovo di Moonhaven fa parte di questa manovra.

La chiusura della serie è comunque sorprendente se si considera che AMC Networks ha pubblicizzato la sua forte performance e, alla luce di ciò, risulta che la società avesse preso in considerazione un rinnovo di due stagioni prima di ordinare una seconda stagione di sei episodi alla fine di luglio. All’epoca, AMC Networks aveva dichiarato che Moonhaven era la serie esclusiva AMC+ più vista e la nuova serie più vista nella storia dello streamer, dopo Dark Winds.

Creata da Peter Ocko, che ha ricoperto il ruolo di showrunner, Moonhaven è incentrata su una colonia utopica sulla Luna che potrebbe contenere le chiavi per preservare la vita sulla Terra.

Nel cast Dominic Monaghan, Emma McDonald, Amara Karan, Ayelet Zurer, Joe Manganiello, Kadeem Hardison e Yazzmin Newell.

