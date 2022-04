ha pubblicato il primo teaser di, nuova serie thriller fantascientifica con protagonista Emma McDonald.

Lo show è un thriller realizzato dallo sceneggiatore e produttore Peter Ocko (Lodge 49, Black Sails), e incentrato su Bella Sway, che è impegnata come pilota e nel contrabbando e si ritrova accusata di un crimine e abbandonata su Moonhaven, una comunità utopica che cerca di ricreare un Giardino dell’Eden di 500 miglia quadrate costruito sulla Luna per trovare soluzioni ai problemi che presto porranno fine alla civiltà sulla madre Terra.

Piuttosto scettica, Bella viene risucchiata in una cospirazione per ottenere il controllo dell’intelligenza artificiale responsabile dei miracoli che avvengono su Moonhaven e collabora con un detective locale per fermare le forze che vogliono distruggere l’ultima speranza della Terra prima che vengano distrutti loro stessi. Dominic Monaghan interpreterà Paul Sarno, un detective sulla Luna incaricato di risolvere i problemi della Terra.

Nel cast Emma McDonald (Queens of Mystery), Dominic Monaghan (Lost) Amara Karan (Doctor Who), Ayelet Zurer (Losing Alice), Joe Manganiello (True Blood), Kadeem Hardison (Black Monday) e Yazzmin Newell (The Last Tree). I sei episodi debutteranno il 30 giugno in esclusiva (negli Stati Uniti) su AMC+.

Cosa ne pensate del primo teaser di Moonhaven? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Spoiler TV