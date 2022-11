Ana Ortiz è la nuova protagonista di More, serie per HBO Max di Amy Chozick, Berlanti Productions e Warner Bros Television. Ortiz reciterà al fianco di Christian Serratos, sostituendo Veronica Falcón, originariamente scelta per il ruolo. La sostituzione è avvenuta per conflitto di impegni.

Scritto dalla giornalista Chozick e ispirato al suo reportage, More segue la famiglia Lorenz, una famiglia latina apparentemente impeccabile guidate dalla mamma/mente Leona (Ortiz). Ovviamente dietro il loro impero mediatico si nascondono oscuri segreti.

Ana Ortiz sarà Leona Lorenz, la matriarca della famiglia Lorenz. Ex madre single, Leona ha usato le sue formidabili capacità imprenditoriali da autodidatta per farsi strada verso l’1 percento, sfruttando le sue quattro scintillanti figlie (Serratos, Ceci Fernandez, Yvette Monreal, Georgie Flores) in un impero mediatico da miliardi di dollari, con un reality show di prim’ordine e partnership con i grandi marchi. Ma questa madre nell’era di Instagram può acquisire più fama e potere, senza perdere la presa sulle figlie?

La serie non ha ancora una data d’uscita.

Fonte: Deadline