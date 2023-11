Gli scioperi di Hollywood non hanno solo spinto Netflix a cancellare cinque serie tv negli ultimi giorni, ma ha anche causato slittamenti importanti. Dovevano infatti iniziare a settembre le riprese della prima delle due serie sequel di Mostro – La storia di Jeffrey Dahmer, uno dei Netflix Original di maggior successo della storia della piattaforma. Sono invece saltate, a causa proprio delle mobilitazioni sindacali.

Ma ora che gli studios possono tornare al lavoro, whats-on-netflix svela che Netflix si tufferà quanto prima nella produzione di Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, le cui riprese partiranno ufficialmente il 12 dicembre e proseguiranno fino al 16 febbraio 2024.

Cooper Koch e Nicholas Alexander Chavez saranno i protagonisti della stagione 2 di questo progetto antologico incentrato sulle vere storie dei più efferati serial killer. I due fratelli, nel 1996, sono stati condannati per aver ucciso i loro genitori, José e Mary Louise “Kitty” Menéndez. Dopo aver ammesso gli omicidi, hanno sostenuto di aver agito a causa degli abusi fisici, emotivi e sessuali subiti in precedenza. Erik e Lyle recentemente hanno chiesto una nuova udienza dopo che Roy Rossello, ex membro della band Menudo, ha sostenuto di essere molestato da José Menendez quando aveva solo 14 anni.

