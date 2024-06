Maya Erskine, protagonista di Mr and Mrs Smith, ha recentemente parlato della stagione 2 della serie, evitando però di confermare o smentire un suo ritorno in scena.

In una recente intervista con Gold Derby, , nonostante no nabbia confermato il suo ritorno, l’attrice ha anticipato alcune caratteristiche della stagione 2 di Mr and Mrs Smith:

So alcune cose. Voglio dire, devo solo continuare a dire la stessa cosa, perché non vogliamo rovinare il finale, il punto centrale di avere un cliffhanger è così ti divertirai quando guarderai la prossima stagione. E, poiché ora è ufficialmente rinnovata, posso dire che la seconda stagione sarà anche migliore della prima. Non posso dire se questo includa noi o no. Ma penso che sarà davvero una cosa: se si impegnassero e andassero in quella direzione, potrebbe essere davvero emozionante.

Mr and Mrs Smith è disponibile nel catalogo di Prime Video.

La prima stagione, composta da otto episodi, ha debuttato nel mese di febbraio. Al centro della trama c’erano John Smith e Jane, due spie che fingono di essere una coppia sposata e intraprendono missioni rischiose mentre iniziano a provare dei sentimenti profondi. La prima stagione si era conclusa con un cliffhanger.

