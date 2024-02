Esce oggi su Prime Video la sere remake dell’iconico classico Mr & Mrs Smith, con protagonisti Donald Glover e Maya Erskine nei panni dei personaggi che all’epoca consacrarono la coppia Brad Pitt e Angelina Jolie sul grande schermo.

Alla premiere, Donald Glover ha parlato con Entertainment Tonight del remake, del suo ruolo e del suo rapporto con Brad Pitt:

Non sono un grande fan dei remake, quindi per me è stato davvero difficile approcciarmi a questo progetto. Quando vidi l’originale, pensai che fosse veramente un grandissimo film romantico e ho pensato che sarebbe stato bello farne una serie romantica, qualcosa che io e mia moglie potessimo guardare insieme sul divano.

Glover ovviamente ha contattato Brad Pitt, dopo essere stato scelto per interpretare l’iconico ruolo di John Smith, ma il collega non ha avuto molto da dirgli se non parole di incoraggiamento:

Brad Pitt ha fatto il Brad Pitt della situazione. Io cercavo di avere consigli da lui, ma lui se l’è cavata grazie al suo solito fascino con due parole. Mi ha solo detto: “Oh, andrai alla grande ragazzo, non preoccuparti”. Alla fine è stato davvero molto, molto gentile e dolce, e questo sicuramente mi ha aiutato. Volevo solo essere sicuro di aver capito il personaggio. E lui mi ha dato il consiglio giusto.

