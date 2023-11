Donald Glover, protagonista e co-creatore della serie Mr. & Mrs. Smith, ha svelato che la cosa che vorrebbe meno sarebbe un confronto col film

Intervistato da EW, Donald Glover ha spiegato che spera che la gente odi la sua nuova versione di Mr. e Mrs. Smith. Naturalmente, vuole anche che le persone lo adorino, ma qualsiasi reazione forte, buona o cattiva, sarebbe preferibile alòla domanda sul perché ha deciso di re-immaginare l’omonimo film di spionaggio del 2005 di Brad Pitt e Angelina Jolie:

Sarà sicuramente diverso per molte persone, il che penso sia positivo. Puoi sempre tornare indietro e guardare il vecchio film, ma questo ti dà una sensazione diversa. Le persone rimarranno sicuramente scioccate. So solo quanto la gente ama l’altro, quindi se tutti dicono: ‘Eh’, non abbiamo fatto un buon lavoro. Spero che alcune persone dicano, ‘Questo è migliore dell’originale’, e altre diranno, ‘Questo è molto peggio.’

Dai co-creatori ed executive producer Donald Glover (Swarm, Atlanta) e Francesca Sloane (Atlanta, Fargo), la serie è una rivisitazione dell’omonimo film di New Regency del 2005 e vede protagonisti Glover nei panni di John Smith e Maya Erskine (PEN15) nel ruolo di Jane Smith.

In questa versione di Mr. & Mrs. Smith, due sconosciuti solitari lavorano per una misteriosa agenzia di spionaggio che offre loro una meravigliosa vita in incognito, ricchezza, viaggi in giro per il mondo e una casa da sogno a Manhattan. La fregatura? Nuove identità e un matrimonio combinato come il signor e la signora John e Jane Smith. Da sposati John e Jane vivono missioni ad alto rischio ogni settimana, mentre aggiungono un nuovo tassello al loro rapporto. La loro complessa storia di copertura diventa ancora più complicata quando iniziano a provare sentimenti reali l’uno per l’altra. Cos’è più rischioso: lo spionaggio o il matrimonio?

Lo show sarà disponibile dal 2 febbraio in esclusiva su Prime Video.

Fonte: EW

