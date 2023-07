Ms. Marvel farà niente di meno che il suo debutto sulla ABC. La rete lo ha annunciato venerdì aggiungendo inoltre che trasmetterà l’intera prima stagione della serie originale Disney+ in due sabati di agosto. I primi tre episodi debutteranno sabato 5 agosto, mentre gli ultimi tre seguiranno sabato 12 agosto. Per quanto riguarda i passaggi dallo streaming alla messa in onda lineare sui canali broadcast, ricordiamo come lo scorso febbraio la ABC aveva trasmesso un singolo episodio (l’episodio pilota) della serie live-action di Disney+ dedicata a Star Wars, The Mandalorian, ma questa è la prima volta che una delle proprietà Marvel Studios dello streamer viene trasmessa alle reti broadcast.

Alcune reti televisive che dispongono di piattaforme di streaming hanno adottato una strategia simile, tra cui la CBS (con Paramount+ e le serie come The Good Fight e Star Trek: Discovery) e la NBC (con Peacock e la serie The Resort). Si ipotizza che, mentre le reti cercano di colmare le lacune nei loro palinsesti autunnali causate dagli scioperi della Writers Guild of America (WGA) e del sindacato degli attori SAG-AFTRA, un numero crescente di programmi in streaming potrebbe arrivare sui canali broadcast.

Ms. Marvel ha come protagonista Kamala Khan, un’adolescente americana musulmana che cresce a Jersey City. Gamer appassionata e instancabile scrittrice di fan-fiction, Kamala è una grande fan dei Super Eroi e ha un’immaginazione smisurata, soprattutto quando si parla di Captain Marvel. Eppure, Kamala si sente invisibile sia a casa che a scuola; almeno finché non ottiene i superpoteri come gli eroi che ha sempre ammirato. Sarà davvero più facile la vita con i superpoteri?

Oltre alla protagonista Iman Vellani, fanno parte del cast di Ms. Marvel anche Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Naki, Azher Usman, Travina Springer e Nimra Bucha.

Gli episodi della serie sono direttu dal duo composto da Adil El Arbi e Bilall Fallah. Il team di registi è poi composto da Sharmeen Obaid-Chinoy e Meera Menon. La sceneggiatura di Ms. Marvel è scritta da Bisha K. Ali.

