My Lady Jane: Dominic Cooper nel cast della serie tv di Amazon

Amazon ha annunciato il cast di My Lady Jane, nuova serie tv comedy in arrivo sulla piattaforma streaming sulla monarca inglese Jane Grey.

Oltre ai tre protagonisti Emily Bader, Edward Bluemel e Jordan Peters nel cast ci sarà Dominic Cooper (Preacher) nei panni di Lord Seymour, Rob Brydon (The Trip) come Lord Dudley, Will Keen (His Dark Materials) come il duca di Norfolk, Anna Chancellor (Pennyworth) nel ruolo di Lady Frances Grey, e Jim Broadbent (The Duke) nei panni del duca di Leicester. Le riprese della serie sono al momento in corso a Londra, e uscirà su Prime Video in più di 240 paesi in tutto il mondo.

Nel cast ci saranno anche Kate O’Flynn (Landscapers), Isabella Brownson (Napoleon), Henry Ashton (Creation Stories), Abbie Hern (Enola Holmes 2), Joe Klocek (The Dry), Máiréad Tyers (Extraordinary), Brandon Grace (Fate: The Winx Saga), e Michael Workeye (This is Going to Hurt).

Creata da Gemma Burgess (Brooklyn Girls), e basata sui romanzi di narrativa storica young adult del 2016, My Lady Jane immagina l’ascesa e il regno di Lady Jane Grey (Bader). Quando la sua ambiziosa madre vende la mano di Jane al miglior offerente, Jane è sgomenta nello scoprire che il suo temuto futuro marito, Guildford Dudley (Bluemel), è uno sconosciuto incredibilmente attraente con un oscuro segreto, uno che ha il potenziale per farli morire entrambi. Ma ci sono cospirazioni più grandi in corso, come un complotto per uccidere suo cugino, re Edoardo (Peters), e gettare l’intero regno nel caos.

Fonte: Deadline