Disponibile dal 27 giugno su Prime Video, la serie My Lady Jane (LEGGI LA RECENSIONE) racconta e reimmagina la storia di Jane Grey, regina d’Inghilterra e d’Irlanda per nove giorni a metà 1500. In un’intervista con EW, l’interprete della protagonista, Emily Bader, ha rivelato come una scena dell’episodio 8 ricrei un celebre passaggio di La storia fantastica (The Princess Bride), cult del 1987. Seguono inevitabili SPOILER.

In My Lady Jane, dopo essere sfuggita per un pelo alla decapitazione con l’aiuto degli Ethian (persone in grado di trasformarsi in animali), la protagonista si precipita a salvare il marito, Guildford Dudley (Edward Bluemel), dalla sua stessa morte sul rogo. Lui si libera e si trasforma in un cavallo, e lei fa un salto dalla pira sul suo dorso in una scena mostrata con un ralenti. Spiega l’attrice:

In pratica la scena è ripresa direttamente da La storia fantastica, in cui ad un certo punto Bottondoro (Robin Wright) salta dalla torre e atterra in modo molto poco elegante. L’episodio 8 è il culmine [dello show], ed è davvero cupo e drammatico. Quindi, volevamo dare un piccolo promemoria di quello che è il tono della serie [ovvero il fantastico]. In realtà è la stessa quantità di frame [di La storia fantastica].

Nella scena della serie, il personaggio rimane sospeso a mezz’aria, con le braccia e le gambe tese verso il cielo notturno. Ecco come è andata sul set:

Ero attaccata a dei cavi. Siamo andati in interni, mi hanno agganciato a un’imbracatura e ho dovuto saltare, agitarmi e cercare di farlo sembrare aggraziato. È stata una giornata davvero divertente. Tutti ridevano per tutto il tempo.

FONTE: EW

