Le riprese della prima stagione, composta da dieci puntate, sono in corso a Calgary. Melanie Halsall ha creato il progetto che racconterà la storia della quindicenne Jackie Howard, cresciuta a Manhattan. Dopo la morte della sua famiglia a causa di un incidente, la teenager dovrà adattarsi a una nuova vita in Colorado, dove deve fare i conti con 10 ragazzi.

Nikki Rodriguez interpreta Jackie Howard, una ragazza dell’Upper West Side che è sofisticata, ama il teatro e la danza, è sempre attenta alla moda e curata. La giovane è inoltre molto intelligente e determinata, e stava frequentando un’esclusiva scuola privata. Jackie è un po’ più innocente rispetto a quanto ci si potrebbe aspettare, non è timida o puritana, ma è focalizzata sui suoi studi e sul futuro rispetto a bere, frequentare party o incontrare ragazzi. Jackie si considera una newyorchese matura, una studentessa modello che è sulla strada giusta per andare a Princeton. Quando i suoi genitori e la sorella muoiono in un incidente, tuttavia, la sua vita diventa un inferno e viene accolta da un’amica della madre, Katherine Walter, che vive in una grande casa caotica in Colorado con 10 figli, di cui 9 ragazzi, e 2 dei teenager si innamorano di lei. Jackie è un po’ in crisi per la sua nuova vita, ma mantiene la sua attenzione sul suo obiettivo. Ritornerà sull’East Coast e andrà a Princeton, non permettendosi delle distrazioni, oppure no?

Noah LaLonde avrà la parte di Cole Walter, il ragazzo americano perfetto: biondo, alto, bellissimo, muscoloso e in forma. Il giovane è il più attraente e atletico dei figli della Walter e avrebbe dovuto diventare capitano della squadra di football, ma ha subito un infortunio. Con la sua carriera sportiva e i sogni di una borsa di studio in frantumi, Cole ha perso un po’ la sua strada e i suoi voti sono crollati. Questo non ha diminuito il suo essere una star al liceo: tutti vogliono essere Cole o essere con lui. Il ragazzo ed Erin hanno una relazione complicata che si adatta a Cole, non volendo legami, almeno fino all’arrivo di Jackie.

Ashby Gentry interpreterà Alex Walter, il totale opposto del suo fratello maggiore Cole. Il ragazzo ama i romanzi fantasy, Star Wars e i videogiochi. Alex è inoltre dolce, affidabile, gentile, aperto e viene ferito facilmente. Il teenager è un sognatore e un innegabile romantico e, grazie alle attività al ranch, è molto bravo con i cavalli. Alex, inoltre, ha appena affrontato la fine di una relazione e prova del risentimento nei confronti del fratello maggiore. Alex dimostrerà a Jackie che qualche gentile atto galante che è interessato a lei.

Sarah Rafferty avrà la parte della Dottoressa Katherine Walter, una veterinaria gentile, resiliente, calorosa, intelligente e capace. La donna è madre di 8 figli, 7 ragazzi e una ragazza. Katherine era la miglior amica della madre di Jackie e le ha promesso di essere sempre presente per la sua famiglia, avendo quindi l’affidamento di Katherine. La donna è abituata a gestire ogni tipo di caos, anche quello emotivo, e alle volte si ritrova in difficoltà per i bisogni di Jackie.

Marc Blucas apparirà nei panni di George, il proprietario di un ranch che trasmette calore e benessere; un uomo che può sembrare scontroso e di poche parole, ma è in realtà gentile e si preoccupa, più di ogni altra cosa, della sua famiglia. George è felice di accogliere Jackie nella propria casa e la sua porta è sempre aperta per chiunque ne abbia bisogno. I nipoti di George, Isaac e Lee, vivono inoltre con la famiglia.

Connor Stanhope sarà Danny, il fratello gemello di Cole, ma molto diverso da lui. Danny sta distante dall’attenzione ed è riflessivo, fino a rischiare di pensare troppo. Il personaggio, inoltre, viene descritto come tranquillo, premuroso e colto. Ama il teatro ed è a suo agio quando si esibisce su un palco.

Johnny Link avrà il ruolo del figlio maggiore dei Walter. Will ha avuto problemi di udito fin da quando era un bambino ed è caloroso e gentile nei confronti di Jackie, accogliendola nella sua famiglia. Il giovane è laureato al college e ora lavora nel settore immobiliare. Will sta faticando un po’ a trovare il suo posto nel mondo, ma è ottimista, pieno di entusiasmo e sempre pronto a provare qualcosa di nuovo. Vive con la fidanzata, Hayley, sopra il The Lark Café.

Corey Fogelmanis sarà Nathan, il musicista cool, ma tranquillo, della famiglia che viene spesso visto mentre suona la chitarra. Il personaggio viene descritto come giovane, riflessivo ed empatico, ed è uno dei primi alleati di Jackie.

Zoë Soul ha la parte di Haley Young: una ragazza intelligente, divertente, determinata, pratica, calorosa e amichevole che lavora al The Lark Café mentre studia per il suo Master. La ragazza è grande amica di Tara Joseph, che lavora alla scuola di Jackie, ed è fidanzata con Will, con cui vuole sposarsi.

Jaylan Evans sarà Skylar Summerhill, descritto come stiloso, riflessivo, determinato, aperto e sicuro di sé. Il ragazzo vuole avere il massimo dei voti e diventare in futuro un giornalista politico. Skylar è il miglior amico di Grace e, come lei, adotta subito Jackie come amica.

Dean Petriw ha la parte di Jordan Walter, un aspirante documentarista più concentrato su quello che ha di fronte all’obiettivo rispetto ai drammi in famiglia.

Lennix James sarà Benny Walter, il più giovane del clan avendo solo 5 anni. Il ragazzo ha molta energia.

Alix West Lefler ha il ruolo di Parker, esperta in scherzi e molto sportiva. La ragazza è l’unica femmina della famiglia Walter e non è per niente felice di avere Jackie come “sorella maggiore”.

Alisha Newton ha la parte di Erin, la ragazza più popolare a scuola. Determinata, intelligente, competitiva e ambiziosa, la giovane ha un obiettivo e ha bisogno di avere buoni voti a scuola per ottenere una borsa di studio e frequentare un buon college. Lei e Cole hanno una relazione complicata ed Erin è abbastanza intelligente e sensibile da sapere che il suo controllo sul cuore di Cole è incerto.

Ashley Tavares avrà la parte di Tara, una consulente scolastica gentile, impegnata e piena di lavoro. Nonostante alle volte sia frettolosa e si dimentichi le cose, Tara si preoccupa realmente dei suoi studenti. Di solito è sfortunata in amore e stanca delle app di appuntamenti, ma inizia a innamorarsi del nuovo insegnante di inglese appena arrivato nell’ambito di un programma di scambi educativi dal Canada.

Moheb Jindran sarà Nikhil, l’affascinante insegnante che arriva al liceo Silver Falls dal Canada e inizia a flirtare con Tara.

Ellie O’Brien è Grace, una ragazza proveniente da una famiglia molto severa che accoglie immediatamente Jackie come nuova amica ed è sconvolta dalla scoperta che ora vive con tutti i ragazzi della famiglia Walter.

Mya Lowe avrà la parte di Kiley, miglior amica di Alex al liceo con cui condivide il suo amore per i videogiochi. Kiley ha un paio di lavori in città perché ha bisogno dei soldi necessari ad aiutare sua madre, una donna single, e i suoi fratelli minori. Tutti amano Kiley: ha i piedi per terra, è divertente, ci si può fidare di lei, è sensibile ed è completamente innamorata di Alex, anche se non lo ammetterà mai.

Gabrielle Jacinto, infine, ha il ruolo di Olivia, la miglior amica di Erin che è disposta a tutto per di ottenere l’approvazione degli altri. La giovane ama far parte del gruppo dei ragazzi cool, ma segretamente sa di non essere come loro. Olivia ha buone intenzioni, ma spesso è guidata male.

