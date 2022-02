Hasbro ha annunciato il ritorno disugli schermi di Netflix e YouTube con due nuovee due speciali, svelandone la data di uscita.

I fan dei simpatici abitanti del regno di Equestria potranno rivedere in azione i personaggi grazie a My Little Pony: Tell Your Tale, una serie distribuita settimanalmente su YouTube a partire dal 7 aprile.

La serie animata My Little Pony: Make Your Mark arriverà invece su Netflix il 26 maggio con uno speciale di 44 minuti, seguito poi dal debutto dello show composto da 8 puntate previsto per il 26 settembre. Il 21 novembre, inoltre, sarà distribuito in streaming lo speciale di 44 minuti My Little Pony: Winter Wishday.

Tutti i contenuti avranno lo stesso cast di doppiatori tra cui Maitreyi Ramakrishnan, la star di Never Have I Ever, che ha dichiarato:

My Little Pony era una delle mie serie preferite quando ero una bambina e ora posso essere un pony! Non potrei essere più grata, sono così entusiasta nel riportare delle divertenti avventure e incredibile magia nella vita dei fan.

Il franchise di My Little Pony era tornato sugli schermi di Netflix con il film Una Nuova Generazione. I nuovi progetti riporteranno quindi in scena i personaggi di Sunny, Izzy, Zipp e Hitch.

Che ne pensate delle date di uscita delle due nuove serie di My Little Pony? Lasciate un commento!

Fonte: ComicBook