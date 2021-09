My Little Pony: Una Nuova Generazione, la recensione

L’universo di My Little Pony ritorna con il film Una Nuova generazione, distribuito dal 24 settembre su Netflix, introducendo nuovi personaggi e mondi in grado di aprire il prossimo capitolo del franchise che possa continuare il successo ottenuto dalla recente serie tv animata che ha dato poi vita a lungometraggi spinoff e, ovviamente, a innumeravoli linee di merchandise e giocattoli.

La storia di L’amicizia è magica nel lungometraggio ha assunto i contorni di un racconto della buonanotte e nessuno crede che le avventure di Twilight Sparkle, Pinkie Pie, Applejack, Rainbow Dash, Rarity e Fluttershy siano realmente accadute tranne la piccola Sunny (Vanessa Hudgens) e suo padre. I pony, gli unicorni e i pegasi, infatti, non sono più amici e vivono in tre aree separate alimentando paure e convinzioni errate nei confronti delle altre specie. Sunny è però certa che gli unicorni e i pegasi non siano dei nemici e, nonostante dei ...