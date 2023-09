Il Nashville Reunion Tour sta per iniziare il 23 settembre al Rosemont Theatre di Chicago e Chris Carmack ha condiviso un divertente video in cui si prepara per salire sul palco.

L’attore ha infatti ironizzato sul fatto che durante lo sciopero SAG-AFTRA non c’è alcun lavoro e finge di immortalare il momento in cui Sam Palladio lo invita a partecipare alla reunion.

Carmack, che fa parte del cast di Grey’s Anatomy, è in sciopero dal 14 luglio e, da allora, ha lasciato che la sua barba crescesse. Su invito di Palladio inizia quindi a “ripulirsi” prima di partire per il tour che regalerà ai fan una reunion della serie.

Il tour vedrà coinvolti anche Clare Bowen (Scarlett O’Connor), Charles Esten (Deacon Claybourne) e Jonathan Jackson (Avery Barkley).

Carmack, interprete di Will Lexington, parteciperà al tour anche alla tappa del 25 settembre, prima che gli altri quattro protagonisti continuino a esibirsi in Scozia, Inghilterra e Galles.

Che ne pensate del video di Chris Carmack dedicato all’imminente tour reunion di Nashville? Lasciate un commento!

Fonte: TVLine