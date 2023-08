Nautilus, la serie inglese prequel di Ventimila leghe sotto i mari è stata cancellata da Disney+.

La decisione fa parte del piano di rimozione dei contenuti in streaming presentato a maggio da Disney, per il quale la società sta sostenendo una svalutazione di circa 1,5-1,8 miliardi di dollari. Queste mosse seguono l’annuncio dello scorso febbraio di voler tagliare 3 miliardi di dollari nella spesa per contenuti non sportivi in ​​tutta l’azienda.

Come per Le cronache di Spiderwick, attualmente acquistato dagli studi principali di Paramount Television Studios, anche le riprese di Nautilus sono iniziate nel febbraio 2022 in Australia. Disney+ sta lavorando con il team di produzione per trovare una nuova casa per la serie tv, con incontri e proiezioni in corso.

In base alle prime informazioni diffuse nel 2021, qui Nemo sarà un principe che è stato derubato dei suoi averi e dei suoi diritti di nascita. Prigioniero della compagnia delle Indie orientali, l’uomo medita vendetta contro coloro che lo hanno privato di ogni cosa. Nelle sue avventure con i suoi compagni, Nemo scoprirà anche dei mondi magici sommersi.

Fonte: Deadline

