Cambio di programma: la Disney ha deciso di non distribuire più la serie de Le cronache di Spiderwick su Disney+, nonostante la prima stagione sia già stata girata e i sei episodi di cui si compone siano stati completati.

La decisione è stata presa nell’ambito di un cambiamento nella strategia streaming, con forti tagli nei costi e una maggiore attenzione ai profitti, e secondo Deadline sarebbe da ricondurre ai tagli di maggio in occasione dei quali diversi contenuti sono stati rimossi dalla piattaforma (tra cui Willow). Le cronache di Spiderwick è l’adattamento di una proprietà intellettuale non in mano alla Disney, come Piccoli Brividi e Doctor Who (BBC): queste ultime serie, però, non sono state intaccate dalla nuova strategia, che si concentrerà su proprietà intellettuali della Disney come Percy Jackson.

Prodotta da Paramount Television Studios e 20th Television, la serie verrà ora venduta dalla Paramount a qualche altro streamer. Nel cast Christian Slater, Jack Dylan Grazer, Lyon Daniels, Noah Cottrell, Joy Bryant e Mychala Lee.

