NBC Universal ha sospeso gli accordi che aveva stretto con le case di produzione di Dwayne Johnson, Seven Bucks, e Lorne Michaels, Broadway Video, a causa dello sciopero degli sceneggiatori che è in corso da 132 giorni.

Lo studio ha invitato le realtà con cui collabora a proseguire le attività che non prevedono lavori di scrittura, tuttavia per ora non è ancora stato svelato se ci sono dei progetti attivi durante le proteste del sindacato. Seth MacFarlane sembra stia continuando a lavorare al reboot di Ted, ma solo in veste di produttore, mentre Dick Wolf sarebbe al lavoro su uno show di genere reality.

Universal avrebbe inoltre sospeso gli accordi presi con Tina Fey, Sam Esmail e Mike Schur.

Pochi giorni fa Warner Bros Discovery aveva preso una decisione analoga sospendendo gli accordi con Greg Berlanti, Chuck Lorre, Bill Lawrence, Mindy Kaling, e JJ Abrams.

Che ne pensate degli accordi sospesi tra Universal e star come Dwayne Johnson e Lorne Michaels? Cosa pensate accadrà durante le prossime fasi dello sciopero degli sceneggiatori?

Fonte: ComicBook

