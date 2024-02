Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La serie NCIS ha detto addio a David McCallum, l’interprete di Ducky, con un episodio ideato come omaggio all’attore e al personaggio, proponendo così flashback, apparizioni a sorpresa e ricordi.

Gli eventi raccontati nella puntata

Nell’episodio intitolato The Stories We Leave Behind, Jimmy Palmer (Brian Dietze), arriva a casa di Ducky, trovando il suo mentore privo di vita nel suo letto. Timothy McGee (Sean Murray) commenta che morire pacificamente nel sonno non è il peggior modo di andarsene. Leon Vance (Rocky Carroll) ribadisce che ha vissuto una vita lunga e soddisfacente che va celebrata.

Nella puntata ci sono poi stati dei flashback con Leroy Gibbs (Mark Harmon), Tony DiNozzo (Michael Weatherly), e Ziva David (Cote de Pablo). Tra le scene inserite anche quelle con Ducky e Abby Sciuto (Pauley Perrette), e Ducky e Gibbs in cui parlano del fatto che non condividono mai le storie personali al lavoro.

L’ultimo caso a cui stava lavorando Ducky coinvolgeva un militare morto chiamato Danny, che si ritiene fosse stato ucciso in un bordello afgano e dopo aver ingerito eroina, ma sua figlia Serena sostiene che la ricostruzione dei fatti sia falsa. Ducky era convinto che ci fosse qualcosa di sbagliato nella versione ufficiale e si scopre quindi che Danny era una guardia del corpo per Allan Berger, un politico locale, che in passato aveva lavorato in Aghanistan e aveva preso dei soldi da un’operazione legata allo spaccio di eroina. Danny aveva minacciato di rivelare quanto stava accadendo e Berger lo aveva fatto uccidere.

Durante la cerimonia in memoria di Ducky, Palmer ha compiuto un discorso in suo ricordo, mentre DiNozzo è arrivato e gli ha regalato un farfallino simile a quello del suo mentore, sostenendo che i due fossero ottimi amici.

La puntata si è conclusa con la scritta sullo schermo “In ricordo del nostro caro amico e collega David McCallum. Ci mancherai”.

Il coinvolgimento dell’attore e sceneggiatore

Dietezen ha co-scritto la puntata e ha ammesso che farlo è stato un modo molto strano per affrontare il lutto, seppur molto catartico. La morte di McCallum è avvenuta durante gli scioperi e, non appena si è tornati al lavoro, Scott Williams ha dichiarato che voleva scrivere l’episodio per ricordarlo collaborando con lui.

Gli sceneggiatori hanno quindi pensato che fosse una buona idea mostrare un caso rimasto irrisolto, mostrando il team mentre gli rendeva omaggio indagando:

Quando perdi qualcuno, alle volte può sembrare: ‘Cosa faccio? Cosa faccio con le mie mani? Cosa faccio ora con il mio corpo?’. E puoi sentire un po’ di nervosismo perché quella è parte del lutto. E quindi il nostro team è entrato in azione e non solo per affrontare la propria angoscia, ma inoltre compiere un cambiamento nella vita di qualcun altro e realizzare un desiderio di Ducky.

Dietzen ha ricordato che Ducky aveva raccontato molte storie nei 20 anni trascorsi in NCIS e David aveva condiviso tanti aneddoti riguardanti la sua vita e la sua carriera con gli attori. Il titolo fa quindi riferimento proprio a questo dettaglio, riconoscendo il valore di quei racconti e di una vita vissuta pienamente con un effetto sulle persone incontrate.

La puntata, inoltre, ha rappresentato uno spazio in cui i colleghi e i suoi amici potevano riunirsi e condividere la propria tristezza, oltre alla gioia di averlo conosciuto. Brian ha ribadito:

Penso che il rituale di ritrovarsi e avere un memoriale per qualcuno, che lo si chiami funerale o festa, sia davvero importante, ed è qualcosa che volevo tutti fossero in grado di condividere, e penso che David lo avrebbe amato… Il dolore è una cosa potente e alle volte sembra orribile, che si allontana e ritorna, e si ritira di nuovo. Ma spero che alla fine di questo episodio si rimanga con un senso di speranza, e non solo tristezza perché non c’è più, visto che è stata una tale benedizione che ci fosse.

Lo sceneggiatore ha quindi ricordato come, quando qualcuno muore, ci si chiede sempre se fosse consapevole dell’amore che si provava per loro. Per questo motivo si mostra la scena in cui il suo personaggio dice a Kasie (Diona Reasonover) ‘Ti amo’, avendo imparato dalla perdita che bisogna in un certo senso assaporare ogni momento.

Il ricordo di David McCallum

Dietzen ha poi spiegato che tutti pensavano che McCallum fosse più giovane di quanto sembrasse, credendo che avesse 50 anni, e non 70, quando è stato scelto per il ruolo di Ducky. Brian ha poi aggiunto che David aveva capito cosa gli causava stress e lo evitava. L’attore ha spiegato:

Stavo parlando con sua moglie, Katherine, il mese scorso e ha detto: ‘Non dimenticherò mai quando aveva 70 anni, è venuto da me e ha detto ‘Catherine, il mio team vuole che vada a fare un’audizione per questa cosa, questo nuovo show di Don Bellisario. Non lo so. Pensi che dovrei fare un altro show televisivo?’. E ho detto: ‘Ah sì, vai, lo apprezzerai. Ti divertirai. Chi sa quanto durerà in ogni caso’. Ed è diventato un lavoro durato 20 anni’.

Durante la decima stagione, Brian ha ricordato che l’amico e collega aveva appena finito di scrivere un romanzo diventato un bestseller, stava doppiando due personaggi per Disney Channel, e aveva lavorato ad alcuni videogiochi, oltre a interpretare Ducky nello show più visto al mondo. Brian ha raccontato:

Io ero un trentenne all’epoca, e ho pensato ‘Questo ottantenne mi fa sembrare così pigro’. Voleva semplicemente continuare a lavorare e andare avanti, l’apprezzava realmente.

Dietzen ha sottolineato che in realtà David non voleva diventare una superstar e amava la sua famiglia più di ogni altra cosa, trascorrendo gli ultimi anni anche insieme ai nipoti.

McCallum cercava inoltre di mantenersi in forma, facendo Pilates e continuando a lavorare, anche se in modo meno frequente. L’attore e sceneggiatore ha ricordato che nei video promozionali della serie viene ancora usata la scena girata dopo l’uscita di scena di Gibbs in cui Ducky sta parlando con Jimmy e gli dice: ‘Il cambiamento è l’essenza della vita, e il nostro dolore è un piccolo prezzo da pagare per la sua pace’. La scena è stata una delle ultime che hanno potuto girare insieme sul set ed è stata realizzata quando McCallum aveva 88 anni, perché aveva capito a quali aspetti della sua vita dare priorità, pur non rinunciando alla sua energia creativa:

Era sempre stato e sarà sempre un attore. Ma voleva inoltre trascorrere del tempo con la famiglia. Ed è stato così incoraggiante nel mio percorso nell’assumere il ruolo del medico legale nel nostro show. Non avrebbe potuto essere di maggior sostegno e più gentile.

Brian ha infine raccontato che ha imparato molto sul set, tra cui il modo in cui mettersi nella posizione migliore per ottenere le inquadrature che lo valorizzavano di più.

Che ne pensate? State attendendo di vedere il modo in cui NCIS mostra l’addio a Ducky, interpretato da David McCallum?

