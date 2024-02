Brian Dietzen ha parlato dell’episodio di NCIS in cui si renderà omaggio a David McCallum, l’interprete di Ducky.

La puntata sarà trasmessa sugli schermi di CBS lunedì 19 febbraio e mostrerà gli agenti alle prese con la morte dell’amico e collega mentre si occupano di un caso irrisolto che coinvolge una donna il cui padre è stato allontanato con disonore dai Marine.

Dietzen ha raccontato che questa stagione, a causa degli scioperi avvenuti a Hollywood, sarà composta da soli 10 episodi e, per questo, aveva detto agli showrunner Steven Binder e David North che non era necessario coinvolgerlo come sceneggiatore. Dopo la morte di David, il suo co-autore Scott Williams si è però offerto di scrivere la puntata e gli ha chiesto di partecipare alla creazione dell’omaggio a McCallum, proposta che ha accettato molto volentieri, considerandolo un onore.

Insieme a Scott si è quindi deciso di realizzare un episodio dalla struttura tradizionale, con un caso da risolvere, ma tematicamente legato alla perdita di un membro del team così amato:

Abbiamo quindi ideato questo concetto di come, quando abbiamo concluso la nostra vita, le storie che ci lasciamo alle spalle sono quello che è importante. Ciò che è importante è quello che resta alle persone che amiamo.

Nella puntata si vedrà Jimmy quando ritrova Ducky senza vita. Dietzen ha sottolineato che era davvero importante mostrare che si tratta di una famiglia e che i membri del team si occupano uno dell’altro:

Questa è una parte della vita quotidiana di Jimmy, andare a casa di Ducky, recuperarlo e portarlo al lavoro, portare del caffè, forse controllarlo come si fa con un membro della famiglia. Ho pensato fosse davvero importante mostrare quanto duramente la sua morte colpisca il team, quanto siano scossi da questa perdita. E la persona che gli era più vicina era certamente Jimmy.

Gli autori, pur sottolineando il legame con Jimmy e McGee, hanno voluto ricordare quanto fosse importante il rapporto del personaggio con l’intero team, anche con chi non ne fa più parte. Nella puntata ci saranno quindi dei riferimenti a personaggi che sono già usciti di scena e alle versioni precedenti della squadra di NCIS. Non potendo riavere tutti i membri del cast della serie coinvolti in una scena, ci saranno dei riferimenti ai personaggi che sono altrove, flashback, elementi come regali che manderanno o segni di affetto.

Brian e Scott hanno inoltre avuto il compito di guardare molto materiale d’archivio, con il sostegno del produttore Justin Kilmer. Gli autori hanno selezionato delle scene precise e sono andati alla ricerca di alcuni momenti significativi che ricordavano per inserirli nelle scene.

Dietzen, nell’intervista a TVLine, ha svelato che l’ultima volta che ha parlato con David era stata in occasione del suo novantesimo compleanno, sei giorni prima della morte:

Abbiamo parlato. Era coerente e tutto il resto… Sono realmente felice di aver potuto parlargli per un’ultima volta, è stato davvero meraviglioso.

La morte di McCallum, successivamente, gli ha fatto ricordare quanto siano fortunati nel poter lavorare con un gruppo meraviglioso di persone e avere l’occasione di raccontare le storie come quelle al centro di NCIS. Durante gli scioperi Brian ha visto quanto le persone amassero McCallum: in tanti lo fermavano per porgere le condoglianze ai membri del cast, sapendo quanto fossero legati. Sul set c’è poi stato spazio per tanti ricordi:

Ci sono state molte storie su David McCallum raccontate da ogni persona coinvolta, tante cose divertenti sono accadute nel corso di 20 anni. Siamo stati abbastanza fortunati dal racchiuderne molte nello script e mostrare qualche ricordo. Ma c’erano alcune storie che ti portano a pensare: ‘Quello è solo per noi. Quello è solo per le persone che stanno realizzando lo show e rimarrà in famiglia’. Ed è stato bello esplorare entrambe.

Che ne pensate? Cosa vi aspettate dalla puntata di NCIS con cui si dirà addio a David McCallum?

Fonte: TVLine