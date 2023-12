NCIS: Sydney, secondo Morgan O’Neill che ha creato la serie, potrebbe essere coinvolta in un nuovo crossover del franchise targato CBS.

Lo show, ambientato in Australia, è il più recente tassello dell’universo televisivo che comprende anche gli spinoff ambientati nelle Hawai’i e nelle città di New Orleans e Los Angeles.

Morgan O’Neill, in un’intervista a TVLine, ha dichiarato:

Mai dire mai. Si può fare un po’ di magia in tv in questo periodo. Come ho detto in precedenza, una parte di ciò che rende elettrizzante un franchise come questo è che è universo unito da un DNA in comune.

Le sue dichiarazioni sono proseguite ribadendo:

Ci piacerebbe realizzare un crossover con questi ragazzi, e ci sarebbero dei modi piuttosto entusiasmanti con cui si potrebbe fare un crossover, in particolare con Hawai’i, considerando che è piuttosto vicino. Si trova decisamente proprio lì in mezzo. Gli spettatori dovrebbero avere l’impressione che questi episodi crossover, che sono amati dai fan, sono decisamente in cima ai nostri pensieri.

Che ne pensate? Sperate che NCIS: Sydney faccia parte di un nuovo crossover del franchise?

Fonte: TVLine