Mark Harmon, ospite del talk show condotto da Kelly Clarkson, è tornato a parlare di NCIS e del motivo per cui ha detto addio alla serie.

L’attore ha lasciato lo show al termine della diciannovesima stagione andata in onda su NBC e il personaggio di Leroy Jethro Gibbs non è più apparso sul piccolo schermo.

Harmon ha spiegato:

Penso di essere stato semplicemente stanco per molto tempo. Parte del motivo per cui avevo accettato quel lavoro era legato alla possibilità di stare a casa, avendo una famiglia giovane, e non dover viaggiare molto come quando si girano film. Il primo giorno abbiamo lavorato 22 ore. Ho pensato ‘Non è esattamente ciò che pensavo sarebbe stato’. Ma abbiamo avuto molte giornate come quelle nei primi quattro anni.

Mark ha proseguito:

Ha avuto successo ed è stato grandioso. Farne parte è fantastico. Gli sceneggiatori cambiano, gli showrunner cambiano, i membri del cast cambiano… E ho sempre cercato di prestare attenzione a tutto questo e cercato di fare quotidianamente quello che richiedeva il mio ruolo, ed è un grande impegno. Ero anche coinvolto nel lavoro degli autori. La serie ha avuto successo e mi rende orgoglioso. Sono orgoglioso del lavoro compiuto e delle persone coinvolte.

La star ha poi ribadito che prima dello show non aveva mai sentito parlare del team di NCIS nella vita reale e di essere felice di aver contribuito a far conoscere alle persone normali il lavoro compiuto nella realtà dagli agenti e dalle persone coinvolte nelle loro attività.

Attualmente CBS non ha parlato di un possibile ritorno di Gibbs nella stagione 21, anche se i fan sperano in una sua apparizione per rendere omaggio al personaggio di Ducky dopo la morte del suo interprete, David McCallum, avvenuta il 25 settembre.

Che ne pensate del motivo per cui Mark Harmon ha detto addio a NCIS? Lasciate un commento!

Fonte: The Kelly Clarkson Show