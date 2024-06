I fan dei “Tiva” hanno ricevuto una notizia entusiasmante all’inizio di quest’anno, quando Paramount+ aveva annunciato l’arrivo di una serie spinoff di NCIS, NCIS: Tony and Ziva, la cui produzione sarebbe iniziata quest’estate in Europa, ma ci sono state anche molte domande sulla serie. Ora, Steve D. Binder, showrunner di NCIS, ha parlato di come la serie principale di NCIS potrebbe preparare l’atteso spinoff e, anche se non sembra che ci siano piani concreti, ha dichiarato di essere pronto a farlo.

“È stato un lungo processo creativo, attraverso diverse fasi,” ha detto Binder a TVLine riguardo alla possibilità che NCIS possa dare vita a Tony & Ziva. “Diciamo così, sarei entusiasta. Sarei davvero felice di farlo, e non parlo solo per Michael [Weatherly], ma ho la sensazione che Michael sarebbe d’accordo con qualsiasi cosa del genere. Quindi, siamo tutti favorevoli.“

In seguito ha parlato anche dell’imminente serie prequel di NCIS, NCIS: Origins.

“Una cosa interessante di Origins è che si svolge in un periodo diverso, quindi è necessario essere un po’ più creativi se si vuole che qualcosa passi da un episodio all’altro,” ha detto. “Ma anche questo sarebbe molto divertente. Quindi, sono assolutamente aperto a tutte le idee di chiunque. Possono tranquillamente mostrarle a me e vedere cosa possiamo tirare fuori insieme.”

LEGGI ANCHE: Cosa sappiamo dello spinoff di NCIS su Tony e Ziva

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

I film e le serie imperdibili