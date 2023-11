Netflix ha siglato un accordo pluriennale di produzione con Lee Sung Jin, creatore di Beef – Lo scontro, serie acclamata da pubblico e critica andata in onda qualche mese fa sulla piattaforma. Secondo quanto riportato da Netflix, la serie è stata nella global-top ten per cinque settimane. È stata poi nominata a 13 Emmy, tra cui miglior miniserie, miglior attoere e attrice in una miniserie e miglior sceneggiatura in una miniserie.

L’accordo copre sia film che serie tv che Lee potrebbe sviluppare per lo streamer.

“Siamo così orgogliosi di vedere come ‘Beef’ sia riuscito a emergere e abbia portato in vita la visione singolare di Sonny Lee”, ha detto Jinny Howe, vicepresidente delle serie drammatiche su Netflix. “Ha offerto interpretazioni indimenticabili da parte degli inimitabili Ali Wong e Steven Yeun. Che la serie sia poi andata a catturare l’elogio della critica è semplicemente un sogno che si avvera. Siamo entusiasti di continuare questo viaggio narrativo con Sonny e non vediamo l’ora di vedere cosa ha in serbo.”

Lee è stato anche regista, produttore esecutivo e showrunner della serie. In passato ha lavorato anche a Silicon Valley, It’s Always Sunny in Philadelphia e Dave.

