Beef è ormai disponibile da qualche mese su Netflix, ma il suo creatore Lee Sung Jin è tornato a parlare di un’eventuale stagione 2.

Jin ha recentemente avuto la possibilità di parlare con The Hollywood Reporter, del futuro della serie e di un’eventuale stagione 2. Il creatore di BEEF ha spiegato che sebbene lo show fosse inizialmente pensato come una serie antologica, ora è interessato a continuare la storia di Danny e Amy:

Mi piacerebbe fare di più. Inizialmente abbiamo presentato lo show come una serie antologica in cui ogni stagione è un nuovo Beef con nuovi personaggi. Allo stesso tempo, amo davvero Danny, Amy, George e Paul e il mondo che abbiamo creato. Quindi, sono davvero aperto a tutto. Soprattutto, voglio davvero continuare a lavorare con questa troupe dato che me ne sono davvero innamorato. Ma è difficile dire in quale direzione andremo senza una stanza degli sceneggiatori e senza alcun tipo di slancio, quindi spero davvero che l’AMPTP torni in sé.