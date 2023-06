Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo. Black Mirror si prende la vetta italiana ma nel mondo si divide la prima posizione con una nuova serie messicana.

Questo weekend in vetta alla classifica delle serie tv più viste in Italia troviamo la sesta stagione di Black Mirror, tornata lo scorso venerdì con cinque nuovi episodi. La serie ha debuttato in prima posizione anche in buona parte dei paesi del mondo, risultando così il titolo più visto del weekend. Scende in seconda posizione Questo mondo non mi renderà cattivo, la serie originale Netflix italiana creata da Zerocalcare, una commedia ambientata nel mondo di “Strappare lungo i bordi” che vede Zero alle prese con l’ingiustizia nella sua comunità. Terzo posto per l’ultimissima stagione di Non ho mai… che nel corso dei primi giorni in piattaforma è stata vista per un totale di 76,210,000 ore: un buon risultato. Quarta posizione per Manifest, tornata con i nuovi episodi della quarta stagione (gli ultimi della serie). Nel corso della sua seconda settimana in piattaforma, l’ultima stagione ha preso il sopravvento su tutti gli altri titoli conquistando ben 78,150,000 ore in tutto il mondo. Quinto posto per I Segugi, la serie coreana con Woo Do-hwan. Segue al sesto posto Madre de alquiler, la nuova serie originale Netflix messicana che visti i primi dati si sta preparando a un ottimo debutto. Al centro della storia una donna che, costretta a fare da madre surrogata per salvare il padre, si ritrova coinvolta con una famiglia benestante disposta a proteggere la propria reputazione a ogni costo. Settima posizione per Riverdale, mentre scende all’ottavo posto FUBAR, la nuova serie originale creata da Nick Santora con Arnold Schwarzenegger e Monica Barbaro. Proprio durante l’evento TUDUM, è stato annunciato che FUBAR ha ottenuto il rinnovo per una seconda stagione. Chiudono la top 10 italiana di questa settimana New Amsterdam e Valeria, la serie spagnola originale Netflix giunta alla sua terza stagione.

Il film più visto del weekend è senza alcuna sorpresa Tyler Rake 2, action thriller con Chris Hemsworth.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

Black Mirror (Originale Netflix) Questo mondo non mi renderà cattivo (Originale Netflix) Non ho mai… (Originale Netflix) Manifest (Originale Netflix) I Segugi (Originale Netflix) Madre de alquiler (Originale Netflix) Riverdale FUBAR (Originale Netflix) New Amsterdam Valeria (Originale Netflix)

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Tyler Rake 2 (Originale Netflix) Tyler Rake (Originale Netflix) Black Clover: la spada dell’imperatore magico (Originale Netflix) Reminiscence Clifford: il grande cane rosso Merve Kült (Originale Netflix) In fondo al cuore Ghost in the shell La porta della ragazza accanto Self/Less

La top 10 delle serie tv e del film più visti negli Stati Uniti:

# Serie tv Film 1 Black Mirror Tyler Rake 2 2 The Surrogacy Black Clover: la spada dell’imperatore magico 3 Never Have I Ever The Boss Baby 4 Manifest Tyler Rake 5 All American Angry Birds – Il film 6 S.W.A.T. 47 Ronin 7 FUBAR Mean Girls 8 Bloodhounds Forever My Girl 9 Matrimonio a prima vista USA Come ti spaccio la famiglia 10 Our Planet Sing 2

La top 10 delle serie tv e dei film più visti nel weekend nel mondo:

# Movies TV Series 1 Tyler Rake 2 (886 global points) Black Mirror (719 global points) 2 Black Clover: la spada dell’imperatore magico (648 global points) Never Have I Ever (558 global points) 3 Tyler Rake (549 global points) Bloodhounds (547 global points) 4 You Do You (360 global points) The Surrogacy (516 global points) 5 PAW Patrol: The Movie (238 global points) Manifest (497 global points) 6 Assassin’s Creed (150 global points) Falso Profilo (398 global points) 7 The Wonder Weeks (98 global points) FUBAR (212 global points) 8 Gumraah (80 global points) The Good Bad Mother (135 global points) 9 No Escape (70 global points) Doctor Cha (121 global points) 10 Snake Eyes: G.I. Joe – Le origini (68 global points) Arnold (120 global points)

Fonte: WhatsOnNetflix

