Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo. Questo mondo non mi renderà cattivo di Zerocalcare conquista la vetta in Italia.

Questo weekend in vetta alla classifica delle serie tv più viste in Italia troviamo Questo mondo non mi renderà cattivo, la serie originale Netflix italiana creata da Zerocalcare, una commedia ambientata nel mondo di “Strappare lungo i bordi” che vede Zero alle prese con l’ingiustizia nella sua comunità. Dopo aver passato le prime ore in prima posizione, l’ultima stagione di Non ho mai… scende al secondo posto delle serie tv più viste nel weekend in Italia. Nel resto del mondo però, la serie è praticamente in prima posizione in quasi tutti i paesi dove il servizio è disponibile con un ottimo punteggio che fa presagire un debutto piuttosto soddisfacente. Resiste in terza posizione Manifest, tornata con i nuovi episodi della quarta stagione (gli ultimi della serie). Nel corso della sua prima settimana di sfruttamento, la serie è stata vista in tutto il mondo per 39,400,000 ore, debuttando al secondo posto delle serie più viste in lingua inglese dietro a FUBAR, che nella sua seconda settimana non ha perso praticamente nulla: 88,030,000 ore rispetto alle 88,940,000 ore del primo weekend di sfruttamento. Quarto posto per I Segugi, la serie coreana con Woo Do-hwan. Scende al quinto posto FUBAR, la nuova serie originale creata da Nick Santora con Arnold Schwarzenegger e Monica Barbaro. Segue rispettivamente al sesto e settimo posto Riverdale e New Amsterdam, tornate su Netflix con nuovi episodi. Ottavo posto per Arnold, la miniserie in tre parsi su Arnold Schwarzenegger. Chiudono Valeria, la serie spagnola originale Netflix giunta alla sua terza stagione e Profilo Falso, la serie originale Netflix spagnola creata da Pablo Illanes che ha debuttato al primo posto delle serie più viste non in lingua inglese con 76,310,000 ore viste in tutto il mondo, dimostrando ancora una volta l’interesse per le serie spagnole da parte degli abbonati Netflix.

Il film più visto del weekend è In fondo al cuore, cult del 1999 con Michelle Ofeiffer e Whoopi Goldberg.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

Questo mondo non mi renderà cattivo (Originale Netflix) Non ho mai… (Originale Netflix) Manifest (Originale Netflix) I Segugi (Originale Netflix) FUBAR (Originale Netflix) Riverdale New Amsterdam Arnold (Originale Netflix) Valeria (Originale Netflix) Profilo Falso (Originale Netflix)

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

In fondo al cuore Merve Külte (Originale Netflix) Self/Less A Beautiful Life (Originale Netflix) Identità violate Via dall’incubo Shooter Malignant Spider-Man: Un Nuovo Universo Harriet

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix l’11 giugno 2023:

Ecco la Top 10 dei film più popolari in tutto il mondo su Netflix l’11 giugno 2023:

I film e le serie imperdibili