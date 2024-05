Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. A giugno 2023, Netflix ha cambiato il metodo di misurazione della sua Top10 dei contenuti originali più popolari. D’ora in poi, le classifiche del martedì che vengono diffuse da Netflix non mostreranno più solo il numero di ore visualizzate, ma una cifra che corrisponde al numero di ore visualizzate diviso la durata della serie o del film, proponendo poi quelle che vengono definite vere e proprie “visualizzazioni medie“. Inoltre, la misurazione per definire la popolarità di un film o una serie tv non si limiterà più alle prime 4 settimane, ma salirà a tre mesi, ovvero 91 giorni.

Qui per i dettagli: Netflix cambia metrica per le Top10, Mercoledì batte Stranger Things 4

Questo weekend, in cima alla classifica delle serie più viste su Netflix in Italia, troviamo senza alcuna sorpresa la prima parte della terza attesissima stagione di Bridgerton. Sebbene siano disponibili solo i primi quattro episodi, ci aspettiamo comunque delle cifre da capogiro per la serie creata da Chris Van Dusen. Al secondo posto troviamo la serie di successo Baby Reindeer, con Richard Gadd e Jessica Gunning, che ha conquistato settimana dopo settimana le classifiche mondiali grazie a un eccellente passaparola e a tanta curiosità. Al terzo posto c’è Thank You, Next, la serie turca che racconta di un’avvocata che, dopo la fine di una relazione, si getta a capofitto nel mondo confuso degli appuntamenti con il sostegno incrollabile dei suoi migliori amici. Al quarto posto troviamo il documentario Ashley Madison: sesso, scandali e bugie. Scende in quinta posizione Asunta, una serie true crime spagnola che narra l’omicidio avvenuto nel 2013 di una dodicenne adottata dalla Cina, l’arresto dei suoi genitori e come il caso abbia sconvolto la Spagna. La scorsa settimana, la serie ha debuttato al primo posto tra le serie più viste in lingua non inglese con 5.300.000 visualizzazioni. Al sesto posto c’è Bodkin, la serie americana con Siobhán Cullen e Will Forte. Segue al settimo posto The 8 Show, la serie coreana che racconta di otto individui intrappolati in un misterioso edificio di otto piani che partecipano a un programma allettante ma pericoloso in cui guadagnano denaro con il passare del tempo. In ottava posizione troviamo la nuova stagione di One Punch Man, mentre al nono posto rientra La Regina Carlotta: Una storia di Bridgerton. Chiude la top 10 il grandissimo successo di Guy Ritchie The Gentleman.

LEGGI ANCHE: Netflix rivela per la prima volta gli ascolti del suo intero catalogo nel primo semestre del 2023

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

Bridgerton (Originale Netflix) Baby Reindeer (Originale Netflix) Thank You, Next (Originale Netflix) Ashley Madison: sesso, scandali e bugie (Originale Netflix) Asunta (Originale Netflix) Bodkin (Originale Netflix) The 8 Show (Originale Netflix) One Punch Man La Regina Carlotta: Una storia di Bridgerton (Originale Netflix) The Gentleman (Originale Netflix)

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

disturbia La Madre della Sposa (Originale Netflix) Adagio El Correo Copshop (Originale Netflix) Vicini di casa The Hours The Outfit Thelma l’unicorno Originale Netflix) Il ragazzo e la tigre

Le serie e i film più visti negli USA nelle ultime 24 ore su Netflix:

# Serie TV Film 1 Bridgerton Madame Web 2 Ashley Madison: sesso, scandali e bugie Mother of the Bride 3 Kevin Hart: The Kennedy Center Mark Twain Prize for American Humor Upgrade 4 The Roast of Tom Brady Thelma l’unicorno 5 Baby Reindeer Scemo & più scemo 2 6 Bodkin Shrek 7 A Man in Full The Super Mario Bros. Movie 8 Katt Williams: Woke Foke Shrek Forever After 9 Cooking Up Murder: Uncovering the Story of César Román Madagascar 2 10 Reba War Dogs

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 19 maggio 2024:

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 19 maggio 2024:

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

I film e le serie imperdibili