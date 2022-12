Netflix: continua il dominio di Mercoledì, Troll è il film più visto ma Il mio nome è vendetta si difende

Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo. Continua il successo di Mercoledì in tutto il mondo.

Lo avevamo immaginato e così è stato: Mercoledì ha conquistato tutti! Con ben 341,230,000 di ore totalizzate nei primi cinque di sfruttamento, la serie con Jenny Ortega ha battuto persino i numeri stratosferici di Stranger Things. Anche questo weekend in vetta alla classifica delle serie tv più viste su Netflix in Italia troviamo Mercoledì che non faticherà a infrangere nuovi record nel corso delle prossime settimane. In seconda posizione troviamo la seconda stagione de L’estate in cui imparammo a volare, la serie dramedy stile soap con Katherine Heigl e Sarah Chalke. La prima stagione aveva ottenuto degli ottimi risultati: riuscirà la serie ha trovare la sua fetta di pubblico in un periodo così affollato? Al terzo posto resiste 1899, la nuova serie dai creatori di Dark che racconta di alcuni eventi misteriosi che modificano la rotta di una nave di migranti diretta a New York nel 1899. Quarta posizione Elite, la serie teen drama spagnola creata da Carlos Montero e Dario Madrona che sta reggendo soprattutto nel nostro paese e ovviamente in Spagna. Quinto posto per i nuovi episodi di Rick & Morty, mentre scende al sesto posto The Crown che nel corso della sua terza settimana di sfruttamento è stata vista in tutto il mondo per un totale di 42,360,000 di ore. Seguono i nuovi episodi di Uno di noi sta mentendo, mentre scende all’ottavo posto la quarta stagione di Manifest, che settimana scorsa è stata vista per un totale di 21,600,000 di ore. Chiudono la top 10 Le bizzarre avventure di Jojo e la nuova stagione di Blood & Water, la serie sudafricana con Ama Qamata. Tra i film, segnaliamo l’ottima performance in tutto il mondo del lungometraggio italiano Il mio nome è vendetta con Alessandro Gassmann, il terzo film più visto del weekend.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

Mercoledì (Originale Netflix) L’estate in cui imparammo a volare (Originale Netflix) 1899 (Originale Netflix) Elite (Originale Netflix) Rick & Morty The Crown (Originale Netflix) Uno di noi sta mentendo (Originale Netflix) Manifest 4 (Originale Netflix) Le bizzarre avventure di Jojo Blood & Water (Originale Netflix)

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Troll (Originale Netflix) L’amante di Lady Chatterley (Originale Netflix) Il mio nome è vendetta (Originale Netflix) Il Natale di Angel Falls Le Nuotatrici (Originale Netflix) Un regalo di Natale per Daisy Storia di un uomo d’azione (Originale Netflix) Il diario segreto di Noel (Originale Netflix) Scrooge – Canto di Natale (Originale Netflix) Slumberland – Nel mondo dei sogni (Originale Netflix)

Le serie tv e i film più visti del weekend negli Stati Uniti:

# Serie Tv Film Kids 1 Wednesday Troll Snack vs Chef 2 L’estate in cui imparammo a volare Il mio nome è vendetta Little Angel 3 Crime Scene: The Texas Killing Fields L’amante di Lady Chatterley Slumberland 4 Arelys Henao: Canto para no llorar Il diario segreto di Noel Scrooge: A Christmas Carol 5 Dead to Me Warriors of Future CoComelon 6 Love Island Sniper: Rogue Mission The Bad Guys 7 1899 Slumberland Sing 2 8 The Crown La ragazza della palude The Christmas Chronicles 9 Snack vs Chef Scrooge – Canto di Natale The Christmas Chronicles: Part Two 10 My Unorthodox Life Southpaw Our Universe

