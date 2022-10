Netflix: svelata la data del debutto del piano Base con pubblicità

Dal 3 novembre sarà disponibile anche in Italia l’abbonamento a Netflix Base con pubblicità, previsto a un prezzo ridotto, pari a 5.49 € in cambio della visione di alcune inserzioni pubblicitarie

Il piano Basic con annunci costerà 6.99 dollari al mese negli Stati Uniti e debutterà inizialmente in Canada e Messico dal primo giorno di novembre, mentre due giorni dopo sarà disponibile negli Stati Uniti, Australia, Brasile, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea. Regno Unito e Spagna proporranno l’opzione invece dal 10 novembre.

Il costo è molto più economico rispetto alla fascia standard che costa attualmente 15.49 dollari al mese.

Greg Peters, COO di Netflix, ha spiegato che ci saranno 4-5 minuti di annunci ogni ora di visione. Le serie e i film saranno interrotti dagli spot che non proporranno comunque contenuti politici, legati alle armi, alle sigarette o altri prodotti e servizi considerati poco adatti da Netflix.

I nuovi film in arrivo su Netflix, come Glass Onion: Knives Out avranno un blocco di spot prima della visione poi non saranno interrotti per mantenere il più possibile “il modello cinematografico”. I titoli presenti in catalogo da tempo, invece, avranno delle interruzioni prima dell’inizio e a metà circa della visione.

Alcuni film e serie, inoltre, non saranno disponibili per chi si abbona con il nuovo piano, per questioni legate alle licenze dei singoli titoli, che rappresentano circa il 5-10% del totale. La risoluzione video sarà 720p e non sarà disponibile il download.

