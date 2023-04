Uno studio ha rivelato i guadagni di Netflix grazie agli utenti americani che utilizzano il piano che prevede la visione di inserzioni pubblicitarie pagando un costo mensile di 6,99 dollari.

I guadagni ottenuti dalla piattaforma grazie alla nuova formula superano infatti quelli degli utenti Standard, che pagano 15,49 dollari al mese, facendo guadagnare 8,50 dollari al mese all’azienda.

Spencer Neumann, CFO di Netflix, presentando i risultati ottenuti nel primo trimestre del 2023, ha dichiarato:

In generale siamo soddisfatti dei risultati economici per ogni membro del piano con inserzioni pubblicitarie. Ci piace realmente il percorso in cui siamo.

La scelta degli utenti di risparmiare ha infatti permesso a Netflix di ottenere più abbonati e ottenere guadagni maggiori.

Il valore delle azioni di Netflix, secondo la società di investimenti Wedbush, è compreso tra i 323 e i 410 dollari.

Come rivela IndieWire, Netflix non ha svelato i dettagli dell’accordo economico stretto con Microsoft per quanto riguarda i guadagni ottenuti dal piano con le inserzioni, anche se alcuni esperti sostengono che siano suddivisi a metà tra le due società.

A preoccupare gli investitori, tuttavia, c’è la scelta di limitare la condivisione della password tra utenti che potrebbe far perdere a Netflix numerosi utenti. Gli analisti hanno comunque considerato un dato positivo la scelta di diminuire il budget previsto per le spese nel 2023 e nel 2024.

Fonte: IndieWire

