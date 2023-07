Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. A giugno 2023, Netflix ha cambiato il metodo di misurazione della sua Top10 dei contenuti originali più popolari. D’ora in poi, le classifiche del martedì che vengono diffuse da Netflix non mostreranno più solo il numero di ore visualizzate, ma una cifra che corrisponde al numero di ore visualizzate diviso la durata della serie o del film, proponendo poi quelle che vengono definite vere e proprie “visualizzazioni medie“. Inoltre, la misurazione per definire la popolarità di un film o una serie tv non si limiterà più alle prime 4 settimane, ma salirà a tre mesi, ovvero 91 giorni.

Qui per i dettagli: Netflix cambia metrica per le Top10, Mercoledì batte Stranger Things 4

Questo weekend in vetta alla classifica delle serie TV più viste in Italia troviamo ancora una volta Too Hot to Handle, il popolare reality americano giunto alla sua quinta stagione. Al secondo posto debutta Il colore delle magnolie, la serie televisiva statunitense di genere sentimentale tratta dai romanzi di Sherryl Woods. Anche se in maniera più contenuta rispetto a Virgin River, Il colore delle magnolie è stato sin dalla prima stagione un grande successo per Netflix, non solo negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo, anche in luoghi dove i romanzi sono meno popolari. Attualmente, la serie è al primo posto sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti.

Resiste al terzo posto la prima parte della seconda stagione di Avvocato di difesa, la serie originale Netflix basata sul romanzo “La lista” di Michael Connelly e con protagonista Manuel Garcia-Rulfo. Nella sua seconda settimana di sfruttamento, la serie ha conquistato la vetta delle serie su Netflix più viste al mondo, registrando 8.300.000 visualizzazioni in tutto il mondo (equivalenti a 35.300.000 ore di visualizzazione).

Al quarto posto troviamo The Witcher, che nel corso della sua terza settimana ha ottenuto 6.700.000 visualizzazioni in tutto il mondo. In quinta posizione c’è Fascino fatale, una nuova serie originale Netflix prodotta in Sudamerica, un thriller erotico che vede al centro una professoressa universitaria in un matrimonio infelice, la quale inizia una relazione clandestina con uno studente nel bel mezzo di un’indagine per omicidio.

Sale in sesta posizione Gossip Girl, mentre al settimo posto troviamo Michelle Buteau: Survival of the Thickest, che ha debuttato tiepidamente con 3.700.000 visualizzazioni nei primi giorni (dato worldwide): chissà se il passaparola aiuterà la serie nei giorni a venire.

All’ottavo posto c’è Il principe, la docuserie italiana che racconta quando nel 1978 i Savoia trascorrono l’estate in esilio in Corsica. L’ambiente paradisiaco farà da sfondo per un delitto orribile.

Chiudono la classifica I Cesaroni e Questo mondo non mi renderà cattivo, che resistono nella top 10 delle serie TV più viste.

Segnaliamo che, nel corso del primo weekend, Bird Box Barcellona ha debuttato al primo posto dei film più visti su Netflix in lingua non inglese con 16,300,000 visualizzazioni (30,500,000 ore viste).

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

Too Hot to Handle (Originale Netflix) Il colore delle magnolie (Originale Netflix) Avvocato di difesa (Originale Netflix) The Witcher (Originale Netflix) Fascino fatale (Originale Netflix) Gossip Girl Michelle Buteau: Survival of the Thickest (Originale Netflix) Il principe (Originale Netflix) Questo mondo non mi renderà cattivo (Originale Netflix) I Cesaroni

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Scream Bird Box Barcelona (Originale Netflix) The Out-Laws – Suoceri fuorilegge (Originale Netflix) Respiro Profondo (Originale Netflix) Tattiche d’amore 2 (Originale Netflix) Corro da te Hanno clonato Tyrone (Originale Netflix) Mister Car e i templari (Originale Netflix) Il profumo dell’oro (Originale Netflix) Escape Room 2 – Gioco mortale

La top 10 delle serie tv e del film più visti negli Stati Uniti:

# Serie TV Film 1 Il colore delle magnolie Hanno clonato Tyrone 2 Too Hot to Handle Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio 3 Quarterback Poliziotto in prova 4 Suits Bird Box Barcelona 5 Avvocato di difesa The Out-Laws – Suoceri fuorilegge 6 Survival of the Thickest Unknown: Cave of Bones 7 The Witcher Captain Underpants: The First Epic Movie 8 Five Star Kitchen: Britain’s Next Great Chef The Deepest Breath 9 Is It Cake? 65 10 Sonic Prime Baby Boss

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 23 luglio 2023:

Ecco la Top 10 dei film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 23 luglio 2023:

La settimana scorsa: Netflix: Too Hot to Handle e Bird Box Barcelona guidano un weekend scarico in Italia

I film e le serie imperdibili