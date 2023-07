Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. A giugno 2023, Netflix ha cambiato il metodo di misurazione della sua Top10 dei contenuti originali più popolari. D’ora in poi, le classifiche del martedì che vengono diffuse da Netflix non mostreranno più solo il numero di ore visualizzate, ma una cifra che corrisponde al numero di ore visualizzate diviso la durata della serie o del film, proponendo poi quelle che vengono definite vere e proprie “visualizzazioni medie“. Inoltre, la misurazione per definire la popolarità di un film o una serie tv non si limiterà più alle prime 4 settimane, ma salirà a tre mesi, ovvero 91 giorni.

Questo weekend in vetta alla classifica delle serie tv più viste in Italia troviamo Too Hot to Handle, il popolare reality americano giunto alla sua quinta stagione (i primi 4 episodi sono usciti venerdì, gli altri 6 arriveranno il 21 luglio). La prima parte della seconda stagione di Avvocato di difesa, la serie originale Netflix basata sul romanzo “La lista” di Michael Connelly e con protagonista Manuel Garcia-Rulfo, si mantiene al secondo posto. Nei primi giorni di lancio, la serie ha registrato 7,400,000 visualizzazioni in tutto il mondo (equivalenti a 31,400,000 ore viste), un risultato promettente che potrebbe confermarsi o addirittura migliorare nel corso della sua seconda settimana. Terzo posto per Fascino Fatale, una nuova serie originale Netflix prodotta in Sudamerica, un thriller erotico che vede al centro una professoressa universitaria in un matrimonio infelice iniziare una relazione clandestina con uno studente nel bel mezzo di un’indagine per omicidio. La serie ha ottenuto nel corso del primo weekend 5,100,000 di visualizzazioni. Scende al quarto posto la prima parte della terza stagione di The Witcher. Nel corso del secondo weekend, la serie con Henry Cavill ha ottenuto 13,800,000 visualizzazioni in tutto il mondo (che equivalgono a circa 66,500,000 di ore viste). Una buona tenuta rispetto al lancio soprattutto considerando che, rispetto alle prime due stagioni, al momento sono disponibili su Netflix solo 5 episodi della terza stagione. Sesto posto per Michelle Buteau: Survival of the thickest. La serie tv racconta di Mavis Beaumont, un’appassionata stilista che dopo una brutta separazione coglie l’opportunità per ricominciare nella vita e nell’amore, trovando la felicità alle sue condizioni. Sesto posto per Il Principe, la docuserie italiana che racconta quando nel 1978 i Savoia trascorrono in esilio l’estate in Corsica. L’ambiente paradisiaco farà perl da sfondo per un delitto orribile. Rientra in settima posizione Gossip Girl, mentre all’ottavo posto debuttano i nuovi episodi di Record of Ragnarok. Resiste al nono posto Questo mondo non mi renderà cattivo, la serie originale Netflix italiana creata da Zerocalcare, una commedia ambientata nel mondo di “Strappare lungo i bordi” che vede Zero alle prese con l’ingiustizia nella sua comunità. Chiude la top 10, l’immancabile The Roookie.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

Too Hot to Handle (Originale Netflix) Avvocato di difesa (Originale Netflix) Fascino Fatale (Originale Netflix) The Witcher (Originale Netflix) Michelle Buteau: Survival of the thickest (Originale Netflix) Il Principe (Originale Netflix) Gossip Girl Record of Ragnarok (Originale Netflix) Questo mondo non mi renderà cattivo (Originale Netflix) The Rookie

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Bird Box Barcelona (Originale Netflix) Tattiche d’amore 2 (Originale Netflix) The Out-Laws – Suoceri fuorilegge (Originale Netflix) Mister Car e i templari (Originale Netflix) Corro da te Escape Room 2 – Gioco mortale Il profumo dell’oro (Originale Netflix) Clemency Mixed by Erry Detective Pikachu

La top 10 delle serie tv e del film più visti negli Stati Uniti:

# Serie TV Film 1 Quarterback Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio 2 Michelle Buteau: Survival of the thickest Bird Box Barcelona 3 Avvocato di difesa The Out-Laws 4 Too Hot to Handle 65 5 Suits Captain Underpants: The First Epic Movie 6 Sonic Prime The Tutor 7 The Witcher The Boss Baby 8 Tom Segura: Sledgehammer Nimona 9 Is It Cake? Titanic 10 Hack My Home Rush Hour

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 16 luglio 2023:

Ecco la Top 10 dei film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 16 luglio 2023:

