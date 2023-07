Netflix sembra voler investire ulteriormente nell’Intelligenza Artificiale, come rivelano alcuni annunci di lavoro pubblicati online, situazione che ha suscitato le polemiche di alcuni attori in sciopero.

La piattaforma di streaming è infatti alla ricerca di un Product Manager per l’AI Machine Learning Program, con uno stipendio annuale previsto di 900.000 dollari.

Chi verrà assunto dovrà occuparsi del programma che in passato è stato utilizzato per migliorare l’algoritmo con cui vengono consigliati i contenuti ai propri utenti e, ora, sembra verrà usato per “ottimizzare” la produzione di film e serie tv. L’annuncio non svela tuttavia come questo obiettivo verrà messo in pratica.

Nella descrizione del posto di lavoro si sostiene:

Usiamo anche l’apprendimento delle macchine per aiutare a delineare il nostro catalogo di film e show televisivi imparando le caratteristiche che fanno ottenere il successo a un contenuto. La utilizziamo per ottimizzare la produzione di film e show originali nello studio in rapida crescita di Netflix.

La piattaforma sta inoltre assumendo, con uno stipendio di 650.000 dollari annui, un regista esperto in Intelligenza Artificiale per i suoi contenuti di giochi.

Gli annunci hanno scatenato le polemiche di SAG-AFTRA, considerando che l’uso dell’Intelligenza Artificiale è uno dei punti al centro delle proteste degli attori. Rob Delaney ha dichiarato che la cifra di 900.000 dollari permetterebbe a trentacinque attori e alle loro famiglie di poter accedere all’assicurazione sanitaria. L’attore, che ha recentemente recitato anche nell’episodio di Black Mirror in cui si critica l’uso della tecnologia legata all’Intelligenza Artificiale da parte delle piattaforme di streaming, ha aggiunto:

Essendo stato povero e ricco in questo settore, posso assicuravi che c’è abbastanza denaro da far girare, si tratta semplicemente di priorità.

Secondo il sito Intercept, inoltre, Disney sta assumendo un esperto in Intelligenza Artificiale per occuparsi del suo uso nelle esperienze cinematografiche e nella produzione.

