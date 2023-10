Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. A giugno 2023, Netflix ha cambiato il metodo di misurazione della sua Top10 dei contenuti originali più popolari. D’ora in poi, le classifiche del martedì che vengono diffuse da Netflix non mostreranno più solo il numero di ore visualizzate, ma una cifra che corrisponde al numero di ore visualizzate diviso la durata della serie o del film, proponendo poi quelle che vengono definite vere e proprie “visualizzazioni medie“. Inoltre, la misurazione per definire la popolarità di un film o una serie tv non si limiterà più alle prime 4 settimane, ma salirà a tre mesi, ovvero 91 giorni.

Questo weekend in vetta alla classifica delle serie TV più viste in Italia su Netflix resta salda in prima posizione la terza parte di Lupin, la serie originale francese con Omar Sy che nel corso del primo weekend di sfruttamento ha ottenuto 11,600,000 visualizzazioni, pari a quasi 64 milioni di ore viste. Da noi dovrà accontentarsi del secondo posto La caduta della casa degli Usher, la nuova serie (e ultima per Netflix) di Mike Flanaghan. Continua l’ottima performance di Beckham, la docuserie che narra l’ascesa vertiginosa di David Beckham partendo dalle sue umili origini, mentre al quarto posto Sex Education, la popolarissima serie originale creata da Laurie Nunn, con Asa Butterfield, Gillian Anderson e Ncuti Gatwa, che corso della sua terza settimana ha conquistato in tutto il mondo 6,6 milioni di visualizzazioni (più di 53 milioni di ore viste).

Quinta posizione per la serie con Camila Valero Pacto de silenzio – Oscuri segreti, una serie drammatica messicana che racconta di quattro migliori amiche che promettono di non rivelare mai chi ha dato alla luce la bambina che hanno abbandonato. Sesto posto per Vasco Rossi: il Supervissuto, mentre al settimo posto spunta Non Mentire, la serie tv italiana con Greta Scarano e Alessandro Preziosi. Chiudono la top 10 delle serie più viste in italia nel weekend Big Vape: ascesa e caduta di Juul, One Piece e al decimo posto Shameless.

Segnaliamo che al primo posto dei film più visti su Netflix c’è Il Convegno, film originale svedese comedy slasher horror che racconta di quando un evento di team building prende una piega letale. Resiste ancora Reptile, che settimana scorsa ha debuttato in prima posizione nel mondo con quasi 20 milioni di visualizzazioni.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

Lupin (Originale Netflix) La Caduta della Casa degli Usher (Originale Netflix) Beckham (Originale Netflix) Sex Education (Originale Netflix) Pacto de Silenzio – Oscuri Segreti (Originale Netflix) Vasco Rossi il Supervissuto (Originale Netflix) Non Mentire Big Vape: ascesa e caduta di Juul (Originale Netflix) One Piece (Originale Netflix) Shameless

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Il convengo (Originale Netflix) Reptile (Originale Netflix) Matrix Resurrections Gemini Man Fair Play (Originale Netflix) 2012 Lo sposo indeciso L’amore dimenticato (Originale Netflix) Nowhere (Originale Netflix) Ballerina (Originale Netflix)

La top 10 delle serie tv e del film più visti negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore:

# TV Shows Movies 1 La Caduta della Casa degli Usher Barry Seal – Una storia americana 2 Love Is Blind Reptile 3 The Great British Bake Off Casper 4 Beckham Liberaci dal male (Deliver Us from Evil) 5 Big Vape: The Rise and Fall of Juul Ma 6 Lupin Get Out 7 Pacto de Silenzio – Oscuri Segreti Nowhere 8 Shane Gillis: Beautiful Dogs Fair Play 9 Murdaugh Murders: A Southern Scandal Us 10 Virgin River The Conference

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 10 settembre 2023:

