Netflix: Manifest 4 non delude le aspettative e conquista l’Italia e il mondo

Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo. Manifest conquista l’Italia e il mondo.

Questo weekend in vetta alla classifica delle serie tv più viste su Netflix Italia troviamo senza alcuna sorpresa la prima parte della quarta stagione di Manifest, la serie creata da Jeff Rake che ha avuto una seconda vita sulla piattaforma streaming dopo essere stata cancellata dalla NBC al termine delle terza stagione. Le aspettative per numeri elevati in arrivo il prossimo martedì sono alle stelle. Seconda posizione per Inside Man, il contorto crime con David Tennant e Stanley Tucci creata da Steven Moffat. La serie sta ottenendo dei numeri importanti in buona parte dei paesi dove il servizio di streaming è disponibile. Resiste in terza posizione la fortunata The Watcher, la serie thriller creata da Ryan Murphy e Ian Brennan. Segue un altro successo del duo, Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer, la serie che nei primi 28 giorni di sfruttamento è stata vista per un totale di 856,220,000 ore. Sebbene non abbia mai toccata la vetta della Top 10, resiste bene in quinta posizione Tutto chiede salvezza, la serie con Federico Cesari tratta dal premiato romanzo di Daniele Mencarelli. Ottima tenuta anche per From Scratch – La forza di un amore, la serie con Zoe Saldana ed Eugenio Mastrandrea. Settimo posto per Cabinet of Curiosities, la serie antologica di Guillermo Del Toro che nei primi giorni su Netflix ha raccolto un discreto risultato: 49,950,000 di ore. Martedì capiremo se la serie avrà incrementato il suo pubblico o meno. Ancora in ottava posizione Vatican Girl – La scomparsa di Emanuela Orlandi. Tiepido debutto in Italia per la seconda stagione di Young Royals, mentre chiude la Top 10 The Bastard Son & The Devil Himself, che purtroppo è rimasta un po’ nascosta dalle numerose uscite.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

Manifest (Originale Netflix) Inside Man (Originale Netflix) The Watcher (Originale Netflix) Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer(Originale Netflix) Tutto chiede salvezza (Originale Netflix) From Scratch – La forza di un amore (Originale Netflix) Cabinet of Curiosities (Originale Netflix) Vatican Girl – La Scomparsa di Emanuela Orlandi (Originale Netflix) Young Royals (Originale Netflix) The Bastard Son & The Devil Himself (Originale Netflix)

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Enola Holmes 2 (Originale Netflix) The Takeover (Originale Netflix) Shark Il Primo Squalo Niente di nuovo sul fronte occidentale (Originale Netflix) Enola Holmes (Originale Netflix) The Good Nurse (Originale Netflix) L’accademia del bene e del male (Originale Netflix) Oltre l’universo (Originale Netflix) Brave Ragazze Passengers

Le serie tv e i film più visti del weekend negli Stati Uniti:

# TV Shows Movies Kids 1 Manifest Enola Holmes 2 The Bad Guys 2 Love is Blind The Bad Guys Hotel Transylvania 2 3 Killer Sally The Good Nurse Little Angel 4 Inside Man Hotel Transylvania 2 The Dragon Prince 5 From Scratch Oblivion Sing 2 6 The Watcher All Quiet on the Western Front Family Reunion 7 Blockbuster The Takeover CoComelon 8 The Great British Bake Off Man on a Ledge Gabby’s Dollhouse 9 Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities Sing 2 Daniel Spellbound 10 Big Mouth The School for Good and Evil The Little Rascals

Ecco la Top 10 dei Film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 6 novembre 2022:

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 6 novembre 2022:

