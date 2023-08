Sono numerose le novità in arrivo su Netflix a luglio 2023. Partiamo dalla quinta parte di Disincanto, passando per la terza stagione di Top Boy, la quinta stagione di Virgin River e il film El Conde, presentato al Festival di Venezia…

(L to R) Sidar Toksöz as Samir, Claire Bender as Tirza, Gaite Jansen as Luna & Martijn Lakemeier as Mink

Happy Ending – Il segreto della felicità (film) – 1 settembre

Luna (Gaite Jansen) e Mink (Martijn Lakemeier) sono una coppia simbiotica arrivata al primo anniversario insieme. Mink non sa che Luna finge gli orgasmi dall’inizio della loro relazione e lei ha mantenuto il segreto così a lungo che non osa affrontare il discorso. Consapevoli dei suoi problemi, i suoi migliori amici la incoraggiano a sperimentare in camera da letto e Luna presenta a Mink un’idea eccitante: un triangolo… e dopo aver trascorso la sera successiva con l’attivista climatica Eve (Joy Delima), la vita di Luna è completamente sconvolta.

A Day And A Half. (L to R) Alma Pöysti as Louise and Alexej Manvelov as Lucas in A Day And A Half. Cr. Courtesy of Netflix © 2023

Un giorno e mezzo (film) – 1 settembre

Per ricongiungersi con la figlia, Artan (Alexej Manvelov) prende in ostaggio l’ex moglie Louise (Alma Pöysti) e intraprende con lei e l’agente di polizia Lukas (Fares Fares) un viaggio in auto travolgente e ricco di emozioni. L’avventura li porta ad attraversare la campagna svedese durante un’estate calda e con la polizia alle calcagna.

Disenchantment: Part 5. (L to R) Meredith Hagner as Mora, Abbi Jacobson as Bean, Nat Faxon as Elfo, Eric Andre as Luci, and Lauren Tom as Miri in Disenchantment: Part 5. Cr. NETFLIX © 2023

Disincanto – Parte 5 (serie tv) – 1 settembre

Siamo alla fine. Le disavventure della regina che non conosce mezze misure Bean, del suo vivace compagno Elfo e del demone personale Luci culminano in un’epica battaglia per Dreamland nel quinto e ultimo capitolo della serie commedia fantasy Disincanto di Matt Groening.

Per salvare Dreamland dalla spietata regina Dagmar, la principessa Bean deve battere sua madre e smentire la profezia secondo cui sarebbe destinata a uccidere la persona che ama. La posta in gioco è alle stelle! I nostri eroi affrontano Satana, un cadavere decapitato, uno scienziato malvagio e la cosa più paurosa di tutte: il loro vero destino.

La versione originale si avvale delle voci di Abbi Jacobson (“Bean”), Eric Andre (“Luci”) e Nat Faxon (“Elfo”), oltre a quelle di John DiMaggio, Tress MacNeille, Richard Ayoade, Matt Berry, Noel Fielding, Meredith Hagner, David Herman, Sharon Horgan, Maurice LaMarche, Lucy Montgomery e Billy West.

The Wolf – Non farti ingannare da lei (reality) – 3 settembre

Cinque uomini e cinque donne cercano il vero amore mentre imparano a conoscersi attraverso appuntamenti e partecipando a un progetto di gruppo. Il colpo di scena: tra le concorrenti si nasconde un imprecisato numero di “lupe bugiarde” che non hanno il permesso di innamorarsi e devono arrivare alla fine senza essere scoperte o accettare alcuna dichiarazione d’amore. Ciò significa che tutti i partecipanti che non sono “lupe”, così come il pubblico, cercano continuamente di capire se i legami che si stanno formando sul set sono davvero l’inizio di una vera storia d’amore o semplicemente gli ingannevoli sotterfugi delle “lupe”. Tra i presentatori in studio: Natsuko Yokosawa, Karen Takizawa, RIKU (THE RAMPAGE) e Nako Yabuki.

Tahir’s House (serie tv) – 6 settembre

Con una pescheria a Jeddah a poche settimane dal fallimento, riuscirà la famiglia Tahir a piantare i semi del successo o solo a seminare il caos? In questa serie commedia, una famiglia saudita sfrutta il pollice verde della nonna per tuffarsi in un fiorente nuovo mercato passando dai “mari” ai “monti”. Mentre reinventano il loro business e se stessi, imparano il valore del sacrificio, della fratellanza e della famiglia, il tutto tra esilaranti disavventure!

Boy Scouts of America: le verità nascoste (documentario) – 6 settembre

Attraverso interviste esclusive con informatori, vittime ed ex dipendenti dell’organizzazione, questo documentario investigativo rivela come Boy Scouts of America abbia tentato di insabbiare uno dei più orribili scandali di abusi sessuali su minori della storia.

B.O. Aline Borges as Ivone Cruz in B.O. Season 1. Cr. Laura Campanella / Netflix © 2023

Policia Carioca (serie tv) – 6 settembre

Suzano (Leandro Hassum) è nato e cresciuto nella città fittizia di Campo Manso nelle campagne dello stato di Rio de Janeiro. Ma dopo aver catturato per caso un fuggitivo associato a un giro di scommesse clandestine, viene trasferito nel centro dell’azione: la città di Rio. Il nuovo capo però ha fatto il passo più lungo della gamba e l’ottavo distretto di Rio de Janeiro è messo sottosopra. Nessuno dei suoi colleghi, in genere pronti a buttarsi nella mischia, crede che durerà a lungo, ma i suoi metodi poco ortodossi e il suo grande cuore potrebbero essere l’arma segreta necessaria per contrastare la criminalità.

Infamia (serie tv) – 7 settembre

Dopo aver vissuto per anni nel Regno Unito l’adolescente rom Gita torna con la famiglia nella nativa Polonia. Qui la ragazza cerca di ritrovare se stessa e scopre le proprie passioni, cercando allo stesso tempo di vivere la vita di una normale diciassettenne. Ma quando s’innamora, dovrà trovare un equilibrio tra il mondo moderno degli adolescenti e le regole tradizionali della famiglia.

Top Boy S3. Kane Roninson as Sully and Ashley Walters as Dushane in Top Boy S3 .Cr. Courtesy of Netflix © 2023

Top Boy 3 (serie tv) – 7 settembre

Alla fine della serie precedente le azioni di Sully hanno ridefinito i suoi accordi con Dushane. Quando emergono nuovi problemi, l’impero che hanno costruito insieme è minacciato da forze interne ed esterne. Riusciranno a coesistere seguendo le regole di sempre in un mondo in rapida evoluzione? O ci sarà spazio per un solo Top Boy?

Naila Schuberth on the set of Liebes Kind, Courtesy of Netflix 2023

La mia prediletta (miniserie) – 7 settembre

Lena vive completamente isolata in una casa altamente protetta con i due figli Hannah e Jonathan. Mangiano, vanno al bagno e a dormire a orari precisi. Non appena lui entra nella stanza, si mettono in fila per mostrare le mani. Fanno tutto quello che vuole lui, ma poi la donna riesce a scappare e dopo un incidente d’auto quasi letale, è ricoverata in ospedale con Hannah.

DEAR CHILD inizia dove i thriller tradizionali finiscono: con un atto di redenzione. Ma la vera natura di questo incubo emerge solo con l’arrivo dei genitori di Lena in ospedale la sera stessa. Insieme hanno disperatamente cercato la figlia scomparsa per quasi tredici anni…

DEAR CHILD è un miniserie in sei parti tratta dall’omonimo romanzo di Romy Hausman.

Virgin River. (L to R) Gwynyth Walsh as Jo Ellen, Sarah Dugdale as Lizzie, Annette O’Toole as Hope, Christina Jastrzembska as Lydie, Nicola Cavendish as Connie in episode 507 of Virgin River. Cr. Courtesy of Netflix © 2023

Virgin River 5 parte 1 (serie tv) – 7 settembre

La quinta stagione di Virgin River include nuove sorprendenti relazioni, una scioccante separazione, un processo difficile, uno straziante addio e un incendio che minaccia la città, facendo avvicinare alcuni abitanti di Virgin River e allontanandone altri. I problemi della maternità spingono Mel a prendere una decisione importante sul suo futuro in clinica, mentre la sua gravidanza fa riemergere inaspettatamente un legame del passato. Per dimostrare ulteriormente il suo valore a Mel, Jack affronta finalmente i propri demoni e, naturalmente, Charmaine. Mentre i rispettivi problemi di Doc e Hope mettono in dubbio le loro identità, il medico e la sindaca devono trovare conforto nella comunità, nella loro nuova famiglia e l’uno nell’altra.

In fiamme (serie tv) – 8 settembre

Maggio 2017: i resti carbonizzati del poliziotto Pedro (José Manuel Poga) sono ritrovati all’interno di un’automobile bruciata nel bacino di Foix, nei pressi di Barcellona. La scoperta attira presto l’attenzione del pubblico, soprattutto quando l’indagine porta alla luce una rete di rapporti malsani, inganni, violenze e scandali sessuali che coinvolgono Pedro e due colleghi poliziotti: la sua partner Rosa (Úrsula Corberó) e l’ex ragazzo di lei Albert (Quim Gutiérrez).

Il tempo per noi (serie tv) – 8 settembre

“Ti prego, solo un’altra volta, fammi tornare al tuo tempo”

Jun-hee (Jeon Yeo-bin) fatica a superare la scomparsa del suo fidanzato di lunga data Yeon-jun (Ahn Hyo-seop), morto improvvisamente in un incidente un anno prima. Conduce una vita vuota e pensa che Yeon-jun sia ancora vivo da qualche parte. Poi un giorno riceve un pacchetto misterioso che contiene un vecchio walkman e la foto di una ragazza che le assomiglia con un ragazzo che sembra Yeon-jun e uno sconosciuto davanti al negozio di dischi “27”. Quando inserisce la cassetta nel walkman, Jun-hee viaggia magicamente nel tempo dal 2023 al 1998.

Intanto nel 1998 Si-heon (Ahn Hyo-seop), un ragazzo intelligente, atletico e affascinante, scopre che il suo migliore amico In-gyu (Kang hoon) ha una cotta per una ragazza che lavora al “27” e decide di aiutarlo. Tra i tre si forma rapidamente un’amicizia, ma tutto cambia con l’incidente di Min-ju. Qualche giorno dopo Min-ju si risveglia, ma qualcosa in lei è cambiato. Invece di essere la solita ragazza silenziosa e timida, sorprende tutti mostrando un carattere estroverso e socievole. Min-ju stessa è sconvolta da quello che le sta succedendo: il suo aspetto è lo stesso, ma tutto il resto è diverso. Jun-hee nel 2023 si è svegliata come Min-ju nel 1998. Come se non bastasse, il primo volto che vede quando riapre gli occhi è quello di Si-heon, che assomiglia incredibilmente al suo fidanzato di lunga data Yeon-jun, provocando in lei gioia e sbalordimento. Si-heon stranamente inizia a provare qualcosa per Min-ju, che è improvvisamente “cambiata”. Nel frattempo In-gyu si sente come un intruso tra loro due…

Mentre cerca di svelare il mistero del viaggio nel tempo e riportare tutto alla normalità, Jun-hee scopre che l’incidente di Min-ju non è stato casuale, ma che è stata presa di mira intenzionalmente ed è in grave pericolo.

Jun-hee nei panni di Min-ju, Si-heon e In-gyu iniziano a indagare sulla vera identità dell’assassino per proteggere Min-ju…

Spy Ops: operazioni speciali (docuserie) – 8 settembre

In questa intensa serie true crime, agenti dei servizi segreti dall’MI6 alla CIA raccontano storie di spionaggio, campagne della guerra fredda e colpi di stato eseguiti sotto copertura. Sono incluse interviste a funzionari, agenti, e spie.

Selling the OC. (L to R) Polly Brindle, Gio Helou, Brandi Marshall, Jason Oppenheim, Alex Hall, Austin Victoria, Kayla Cardona, Brett Oppenheim, Alexandra Jarvis, Tyler Stanaland in episode 206 of Selling the OC. Cr. Courtesy of Netflix © 2023

Selling The OC 2 (reality) – 8 settembre

Reputazioni, storie d’amore e rapporti sono in gioco quando il team della Orange County del Gruppo Oppenheim torna per la seconda stagione di Selling The OC. Questi giovani e agguerriti agenti rischiano tutto mentre gestiscono un mercato in ascesa e pettegolezzi salaci.

Le mille vite di Berbard Tapie (serie tv) – 13 settembre

La miniserie Tapie ricostruisce il destino romantico di Bernard Tapie, personaggio straordinario e una delle figure pubbliche francesi più iconiche e controverse. Nel corso dei sette episodi Laurent Lafitte si calerà nei suoi panni, ripercorrendone l’ascesa e la caduta.

Wrestlers (docuserie) – 13 settembre

La Ohio Valley di Louisville in Kentucky è una palestra di wrestling in cui si sono allenati in passato Brock Lesnar, The Miz, John Cena, Dave Bautista e Randy Orton. Dopo essere stata una gloriosa scuola di preparazione per aspiranti wrestler professionisti, la palestra adesso si trova in cattive acque. L’acclamato wrestler Al Snow segue una vecchia filosofia del wrestling che pone grande enfasi sulla narrazione, ma nonostante l’affetto di pochi fan appassionati, la palestra fatica a restare abbastanza attuale da tenere le porte aperte. La tragica situazione finanziaria spinge Al a vendere una quota maggioritaria a un gruppo di imprenditori locali che include Matt Jones, il più famoso conduttore radiofonico dello stato del Kentucky. Nonostante Matt e il nuovo gruppo di proprietari abbiano fornito fondi indispensabili, la palestra opera ancora in grande perdita e i nuovi proprietari concedono ad Al il periodo estivo per ribaltare la situazione. “Wrestlers” ripercorre gli sforzi compiuti da Al e dalla sua banda di aspiranti lottatori per salvare questa storica palestra mentre combattono con le proprie ambizioni personali e con loro stessi.

“Diari” Netflix

Di4ri 2 (serie tv) – 13 settembre

Che cosa è successo ai ragazzi della 2°D dopo l’occupazione? Saranno rimasti in classe insieme nella scuola di Marina Piccola? E Livia avrà perdonato Pietro dopo aver scoperto della scommessa? La seconda stagione di DI4RI riparte dalle risposte a queste domande e dall’arrivo di un nuovo personaggio, quello di Bianca, la cugina di Giulio, una ragazza talentuosa e solare che saprà integrarsi nel gruppo con la sua vitalità e la capacità di capire gli altri.

In questa seconda stagione i nostri protagonisti affronteranno il loro terzo e ultimo anno di medie. Un anno indimenticabile e carico di sfide, che si chiuderà con la prima prova importante della loro vita, l’esame di terza media, e con una scelta determinante: che cosa fare dopo? Se ognuno dovrà prendere la propria strada, l’amicizia sopravviverà alla separazione?

Anche in questa stagione il racconto dei protagonisti rompe la quarta paretee si rivolge direttamente allo spettatore: ogni episodio si concentra su uno dei nove protagonisti, raccontando le dinamiche scolastiche attraverso il suo punto di vista e, allo stesso tempo, affrontando con taglio moderno e realistico la sua storia personale che diventa tematica e universale. I temi affrontati sono diversi: la ribellione, l’ansia per il proprio futuro, l’affermazione di sé, il bullismo femminile, il senso di appartenenza ad un gruppo, l’accettazione dei nuovi partner dei genitori, l’amore e l’amicizia. La verità e il realismo con cui sono state raccontate le storie e le emozioni dei ragazzi durante la prima stagione saranno il punto di forza anche della seconda.

Love at First Sight. (L to R) Haley Lu Richardson as Hadley Sullivan and Ben Hardy as Oliver Jones in Love at First Sight. Cr. Rob Baker Ashton/Netflix © 2023

La probabilità statistica dell’amore a prima vista (film) – 15 settembre

Dopo aver perso il volo da New York a Londra, Hadley (Haley Lu Richardson) e Oliver (Ben Hardy) si incontrano per caso all’aeroporto ed entrano subito in sintonia. La lunga notte che trascorrono insieme in aereo passa in un batter d’occhio, ma all’atterraggio a Heathrow i due sono costretti a separarsi e ritrovarsi nella confusione sembra impossibile. A meno che il destino non intervenga per trasformare questi compagni di viaggio in compagni di vita…

Tratta dal popolare romanzo omonimo di Jennifer E. Smith, LA PROBABILITÀ STATISTICA DELL’AMORE A PRIMA VISTA è un’incantevole commedia romantica dai produttori del franchise “Tutte le volte che ho scritto ti amo”. Il film interpretato da Haley Lu Richardson, Ben Hardy, Jameela Jamil, Rob Delaney, Dexter Fletcher e Sally Phillips ci ricorda che il tempismo è tutto e che a volte il vero amore si trova in luoghi inaspettati.

El Conde. Jaime Vadell in El Conde. Cr. Pablo Larrain / Netflix © 2023

El Conde (film) – 15 settembre

El Conde è un horror con toni da commedia cupa che immagina un universo parallelo ispirato alla storia recente del Cile. Il film presenta Augusto Pinochet, simbolo mondiale del fascismo, nelle vesti di un vampiro che vive nascosto in un palazzo in rovina nella gelida punta meridionale del continente. La malvagità è il suo stesso sostentamento. All’età di duecentocinquant’anni Pinochet decide di non bere più sangue e così rinuncia alla vita eterna. Non riesce più a sopportare che il mondo lo ricordi come un ladro. Nonostante la natura deludente e opportunistica della sua famiglia, una relazione inattesa lo incoraggia a vivere una nuova vita piena di passione controrivoluzionaria.

Surviving Summer S2. Kai Lewins as Ari Gibson in Surviving Summer S2. Cr. Courtesy of Netflix © 2023

Surviving Summer – Un’estate travolgente 2 (serie tv) – 15 settembre

Un anno fa Summer Torres ha trovato i migliori amici della sua vita e una storia d’amore con Ari Gibson. Ispirata dal magico periodo trascorso a Shorehaven, non ha mai smesso di fare surf nella temibile Rockaway Beach di New York. Il suo sogno ora è di tornare a Shorehaven per diventare una surfista professionista come gli amici australiani. La madre di Summer, Margot, acconsente al viaggio in Australia dell’imprevedibile figlia, ma questa volta l’accompagna per poterla tenere sott’occhio.

Poppy, Bodhi e Marlon sono felici che Summer sia tornata, ma per Ari è più complicato. Nessuno crede a Summer quando annuncia che vuole qualificarsi per i campionati statali e competere a livello nazionale. Rimangono tutti scioccati quando si presenta alle finali della selezione e fa faville. Non è solo brava… è un’avversaria da tenere d’occhio. Purtroppo, però, una volta ammessa in squadra per il rotto della cuffia, trova un’acerrima nemica in Wren, capitana della squadra e nuova ragazza di Ari.

La dinastia del baseball (documentario) – 19 settembre

Mike Veeck è cresciuto nell’ombra del padre traffichino Bill Veeck, proprietario di squadre di baseball e membro della Baseball Hall of Fame. Il nome Veeck è diventato leggendario e popolare nel campo del baseball professionistico per aver portato il divertimento negli stadi tramite premi regalo, serate a tema, fuochi artificiali e molto altro. Ma tutto si è bruscamente interrotto quando Mike ha mandato in frantumi la carriera del padre. Esiliato dal gioco che amava, il giovane Veeck ha trascorso i decenni seguenti cercando di risalire dal baratro, determinato a riscattarsi. Dopo aver ricevuto una notizia dolorosa, ciò che era iniziato come un percorso per riportare lustro al retaggio familiare si è trasformato in un’opportunità per apprezzare ancora di più la famiglia stessa. Diretto dal premio Oscar® Morgan Neville (20 Feet From Stardom) e Jeff Malmberg (Marwencol), narrato da Jeff Daniels e con Charlie Day nei panni del giovane Veeck, La dinastia del baseball è un documentario sorprendentemente inatteso e carico di emozioni che scatena risate raccontando una storia di riscossa senza precedenti.

Sex Education Season 4 (L to R) Gillian Anderson as Jean Milburn and Asa Butterfield as Otis Milburn in Sex Education Season 4. Cr. Thomas Wood/Netflix © 2023 – WSP00509.arw

Sex Education 4 (serie tv) – 21 settembre

Dopo la chiusura della Moordale, Otis ed Eric ora affrontano una nuova sfida: il primo giorno al liceo Cavendish. Otis è nervoso riguardo alla creazione della sua nuova clinica, mentre Eric prega che non siano visti di nuovo come sfigati. Ma il Cavendish è uno shock culturale per tutti gli studenti della Moordale… pensavano di essere progressisti, ma questo liceo è molto più avanti. Oltre a una sessione giornaliera di yoga nel giardino comune, c’è un forte senso di sostenibilità e un gruppo di studenti noti per essere… gentili? Viv è totalmente sconvolto dall’approccio del liceo, che sembra gestito dagli studenti e non competitivo, mentre Jackson fa ancora fatica a dimenticare Cal. Aimee cerca qualcosa di nuovo iscrivendosi a una lezione di arte e Adam si chiede se l’educazione tradizionale faccia per lui. Negli Stati Uniti, Maeve vive il suo sogno alla prestigiosa Wallace University come studentessa dell’autore di culto Thomas Molloy. Otis ha ancora una cotta per lei, mentre si adatta a non essere più un figlio unico a casa, o l’unico terapeuta per gli studenti…

Jill Dando: un mistero irrisolto (docuserie) – 26 settembre

Nel 1999 la leggenda della radiotelevisione britannica Jill Dando è uccisa da un colpo di pistola sulla porta di casa, in pieno giorno. Il delitto rimane irrisolto nonostante una delle più grandi indagini di omicidio della storia britannica. Questa serie in tre parti conduce gli spettatori attraverso i colpi di scena di un vero e proprio giallo, mentre la famiglia, gli amici, i giornalisti, gli investigatori e gli avvocati affrontano l’interrogativo: chi l’ha uccisa?

Vita nella banlieue 2 (serie tv) – 27 settembre

Due anni dopo aver sfiorato la morte, Demba cerca di dare una svolta alla sua vita e di abbandonare il desiderio di vendetta. Noumouké resta coinvolto in alcune risse tra quartieri rivali e Soulaymaan, combattuto tra convinzioni e ambizioni, compie i primi passi da avvocato. Riusciranno questi tre fratelli a resistere all’ondata di violenza e alla brutalità degli eventi che li travolgono?

Encounters: l’industria degli UFO (docuserie) – 27 settembre

Esplosive nuove rivelazioni fornite da informatori dell’esercito su incontri ravvicinati, UFO e programmi clandestini del Pentagono, in aggiunta ai reportage delle principali testate giornalistiche, hanno riportato alla ribalta un tema che per decenni è stato considerato solo un complotto.

Diretta da Yon Motskin (Generation Hustle) e prodotta da Amblin Television, Boardwalk Pictures (società premiata agli Emmy®) e Vice Studios, Encounters: l’industria degli UFO è una serie epocale in quattro parti che attraversa tutto il mondo per raccontare quattro straordinarie storie di incontri con entità ultraterrene. Ogni episodio, ben documentato e in stile cinematografico, racconta una storia unica: strane luci nel cielo di una cittadina del Texas; navicelle spaziali sommergibili che infestano le acque di un villaggio costiero in Galles; un incontro ravvicinato con alcuni bambini in Zimbabwe; l’apparente interferenza di un’intelligenza aliena presso una centrale nucleare in Giappone.

Raccontata in prima persona nei luoghi dove sono avvenuti gli avvistamenti, con l’intervento di scienziati all’avanguardia e personale militare, la serie va oltre la teoria per evidenziare il profondo impatto umano di questi incontri sulle vite delle persone, sulle famiglie e sulle comunità. In questa storia investigativa attuale e intramontabile, ciò che trapela dagli enigmatici incontri all’apparenza scollegati in luoghi, culture e periodi completamente diversi è una sequenza di incredibili analogie e una sorprendente verità: gli incontri ravvicinati sono un fenomeno globale mozzafiato e un’esperienza decisamente fuori dal comune.

Roald Dahl’s The Wonderful Story of Henry Sugar (L-R) Dev Patel as Dr. Chatterjee, Sir Ben Kingsley as Imdad Khan and Richard Ayoade as Dr. Marshall in Roald Dahl’s The Wonderful Story of Henry Sugar. Cr. Netflix ©2023

La meravigliosa storia di Henry Sugar (corto) – 27 settembre

Un’amata storia di Roald Dahl su un uomo benestante che scopre un guru in grado di vedere senza usare gli occhi e decide di imparare l’arte per imbrogliare nel gioco d’azzardo.

Il lato oscuro della Luz del Mundo (documentario) – 28 settembre

In questo straziante documentario, i sopravvissuti condividono le loro storie su come hanno subito abusi da tre generazioni di leader della chiesa La Luz del Mundo.

Castlevania: Nocturne S1 (L to R) Drolta, Thuso Mbedu as Annette in Castlevania: Nocturne S1. Cr. Courtesy of Netflix © 2023

Castlevania: Nocturne (serie tv) – 28 settembre

Francia, 1792 – Al culmine della Rivoluzione francese, in un angolo remoto della Francia occidentale, l’aristocrazia reazionaria ha stretto un’alleanza con un terrificante Vampiro Messia che promette di “divorare il sole” scatenando un esercito di vampiri e creature della notte per annientare la rivoluzione e schiavizzare l’umanità. La strega dei Caraibi Annette si mette alla ricerca di Richter Belmont, l’ultimo discendente della leggendaria famiglia di cacciatori di vampiri, per fargli capeggiare la resistenza.

Dagli showrunner Kevin Kolde (CASTLEVANIA) e Clive Bradley (TRAPPED) arriva CASTLEVANIA: NOCTURNE, un nuovo capitolo dell’universo del franchise CASTLEVANIA. Bradley è anche ideatore e sceneggiatore, mentre Sam Deats e Adam Deats collaborano alla regia. La produzione della serie per Netflix è fornita da Project 51 Productions e da Powerhouse Animation.

Nowhere (film) – 29 settembre

Mia (Anna Castillo) è una donna incinta che fugge da un regime totalitario nascondendosi in un container con il marito. Costretta a separarsi da lui, deve lottare per la sopravvivenza quando un violento temporale la scaraventa in mare. Sola e alla deriva in mezzo all’oceano, dovrà affrontare di tutto per salvare la vita della figlia e ritrovare il proprio compagno.

