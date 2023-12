Sono numerose le novità in arrivo su Netflix a gennaio 2024. Da Skam Italia 6 a The Brothers Sun passando per Lift e La società della neve.

Bitconned. Raymond Trapani in Bitconned. Cr. Courtesy of Netflix © 2024

Bitconned: la truffa di una criptovaluta (documentario) – 1 gennaio

Fin da giovane, Ray Trapani aveva sempre desiderato essere un criminale. Nel 2017 il mondo dell’economia era in fermento per il boom dei bitcoin e per i truffatori non esisteva nulla di meglio delle criptovalute. Così, quando un amico gli ha proposto di creare un’apposita carta di debito, Ray ha colto l’occasione al volo. C’era solo un problema: non aveva idea di come fare. Ma grazie a falsi profili LinkedIn, al sostegno di diverse celebrità e all’insaziabile desiderio della comunità online di “arricchirsi in fretta”, Centra Tech ha presto iniziato a incassare milioni di dollari al giorno. Era tutto vero? No. Ma ha funzionato? Forse. In questo documentario trasgressivo e dal ritmo incalzante del regista Bryan Storkel (produttore di The Legend of Cocaine Island e regista di The Pez Outlaw: il fuorilegge delle caramelle), Ray stesso guida gli spettatori attraverso gli alti e bassi del suo drammatico percorso insieme alla sua famiglia, agli ex amici e al giornalista che ha denunciato Centra Tech come la prima frode di vasta portata dell’era della criptovaluta.

Un inganno di troppo (miniserie) – 1 gennaio

In Fool Me Once Maya Stern (Michelle Keegan) cerca di superare il brutale omicidio del marito Joe (Richard Armitage), ma quando installa un baby monitor per tenere d’occhio la figlia, resta scioccata nel vedere in casa un uomo che riconosce: il marito che pensava fosse morto…

Mentre conduce le indagini sull’omicidio di Joe, il sergente Sami Kierce (Adeel Akhtar) si trova anche ad affrontare i suoi stessi segreti. Intanto i nipoti di Maya (Abby e Daniel) cercano di scoprire la verità sulla morte della propria madre qualche mese prima. I due casi sono collegati? Fool Me Once segue questi personaggi in un’emozionante ricerca della verità che porterà alla luce scioccanti segreti e cambierà la loro vita per sempre. Joanna Lumley interpreta Judith Burkett, la madre protettiva di Joe.

You Are What You Eat: A Twin Experiment. John and Jevon in You Are What You Eat: A Twin Experiment. Cr. Courtesy of Netflix © 2024

Sei ciò che mangi: gemelli a confronto (docuserie) – 1 gennaio

Gemelli monozigoti cambiano dieta e stile di vita per otto settimane in un esperimento scientifico unico, pensato per esplorare l’impatto di alcuni alimenti sull’organismo.

La società della neve (film) – 4 gennaio

Nel 1972 il volo 571 delle Forze aeree dell’Uruguay con a bordo una squadra di rugby diretta in Cile precipita su un ghiacciaio nel cuore delle Ande. Allo schianto sopravvivono solo 29 dei 45 passeggeri, che si ritrovano in uno degli ambienti più ostili al mondo e obbligati a ricorrere a misure estreme per poter restare in vita.

The Brothers Sun. (L to R) Charlit Dae as Ernie, Bryan Cartago as Bojing, Alice Hewkin as June, Ryu Minami as Monk, Peter Chanseyha as Jimmy in episode 101 of The Brothers Sun. Cr. Michael Desmond/Netflix © 2023

The Brothers Sun (serie tv) – 4 gennaio

Quando il capo di una potente triade taiwanese è ucciso da un misterioso assassino, suo figlio maggiore nonché leggendario killer Charles “Chairleg” Sun (Justin Chien) va a Los Angeles per proteggere la madre Eileen (Michelle Yeoh) e l’ingenuo fratello minore Bruce (Sam Song Li), che finora è sempre stato all’oscuro dalla verità sulla famiglia.

Ma mentre le organizzazioni più pericolose di Taipei e una nuova fazione in ascesa si scontrano per il dominio, Charles, Bruce e la loro madre devono curare le ferite causate dalla loro separazione e scoprire il vero significato di fratellanza e famiglia prima che uno dei loro innumerevoli nemici li elimini tutti. THE BROTHERS SUN è una commedia carica d’azione e drammi familiari ideata da Brad Falchuk e Byron Wu.

The Trust: riuscirai a fidarti? (reality) – 10 gennaio

Undici sconosciuti ricevono 250.000 dollari da dividere equamente. Prenderanno la parte che gli spetta oppure cercheranno di escludersi a vicenda, attratti dalla possibilità di tenere più denaro per sé? La natura umana è sottoposta a una prova estrema mentre l’avidità e la diffidenza minacciano di distruggere anche le relazioni più solide. In questo gioco tutti entrano da vincitori e tutti possono uscirne come tali… se decidono di condividere.

Love Is Blind Sweden S1. [L to R] Catja, Sandra, Huda, Krisse-Ly, Leila, Victoria, Emilia, Alexandra, Isabelle, Nea, Nina, Meira, Andrea, Karolina, Kimia, Amanda. Cr. Courtesy of Netflix © 2023

L’amore è cieco: Svezia

Formato: A partire dal 12 gennaio 2024 L’amore è cieco: Svezia sarà disponibile ogni venerdì per un totale di dieci episodi che seguono alcuni single nella loro ricerca dell’amore.

Parte 1 – 12 gennaio 2024 (4 episodi)

Parte 2 – 19 gennaio 2024 (4 episodi)

Parte 3 – 26 gennaio 2024 (i matrimoni)

Parte 4 – Data da definirsi (la reunion)

Informazioni su L’amore è cieco: Svezia

In L’amore è cieco alcuni single che aspirano a essere amati per ciò che sono veramente scelgono una persona da sposare senza averla mai vista prima. Nel corso di quattro settimane vanno a vivere insieme, organizzano il proprio matrimonio e cercano di aggiungere una connessione fisica al legame emotivo che hanno stretto. Nel fatidico giorno delle nozze sposeranno la persona di cui si sono innamorati alla cieca? O l’aspetto fisico e altri fattori esterni saboteranno le loro relazioni?

Questa imperdibile serie di dieci episodi presentata da Jessica Almenäs ti farà scoprire se l’aspetto esteriore, l’etnia e l’età sono importanti o se l’amore è davvero cieco.

LIFT (L to R) Kevin Hart as Cyrus, Billy Magnussen as Magnus, Vincent D’Onofrio as Denton, Úrsula Corberó as Camila, Yun Jee Kim as Mi-Sun, Viveik Kalra as Luke and Gugu Mbatha-Raw as Abby in Lift. Cr. Courtesy of Netflix © 2023

Lift (film) – 12 gennaio

Una banda internazionale di rapinatori guidata da Cyrus Whitaker (Kevin Hart) cerca di sottrarre cinquecento milioni di dollari in oro dal passeggero di un aereo a dodicimila metri da terra.

Skam Italia – stagione 6 (serie tv) – 18 gennaio

SKAM ITALIA torna con un’altra stagione inedita. Al centro di questa nuova storia le vicende di Asia (Nicole Rossi), ragazza dal grande carisma, con un carattere forte e determinato che si troverà, però, ad affrontare importanti sfide, soprattutto con se stessa e con le sue fragilità. L’amicizia con le altre componenti del gruppo delle Rebelde, determinante per affrontare le sue battaglie, si intreccerà, nella vita di Asia, con l’arrivo di nuovi personaggi, in particolare quello di Giulio (Andrea Palma).

Tra i protagonisti di questa stagione troviamo, accanto a Nicole Rossi (Asia), Francesco Centorame (Elia), Lea Gavino (Viola), Maria Camilla Brandenburg (Rebecca), Benedetta Santibelli (Fiorella), Cosimo Longo (Jorge), Yothin Clavenzani (Munny). Fanno il loro debutto in questa stagione Andrea Palma (Giulio) e Leo Rivosecchi (Beniamino).

Non mancheranno gli storici protagonisti: Beatrice Bruschi (Sana), Federico Cesari (Martino), Rocco Fasano (Niccolò), Martina Lelio (Federica), Ludovica Martino (Eva), Greta Ragusa (Silvia), Pietro Turano (FIlippo) e Nicholas Zerbini (Luchino).

Kübra S1. Çağatay Ulusoy in Kübra S1. Cr. Courtesy of Netflix © 2023

Kübra (serie tv) – 18 gennaio

Vivendo nei vicoli di Istanbul, Gökhan sta cercando di rimettere insieme la sua vita per sposare l’amore della sua vita. La sua vita ordinaria viene sconvolta quando inizia a ricevere messaggi da un utente chiamato Kübra attraverso una piattaforma di amicizia online di cui fa parte: “Sei diverso!”. Col tempo, Gökhan capisce il significato di questo messaggio, che inizialmente aveva ignorato, e scopre chi è Kübra, che gli fornisce informazioni e avvertimenti su cose che nessuno conosce, inclusi eventi imprevisti. L’accettazione di questo messaggio porta Gökhan in un viaggio difficile, dove avrà nemici così come sostenitori. E Gökhan si troverà a prendere posizione in un conflitto che vede come “la guerra tra l’oscurità e la luce”.

Dalle ceneri (film) – 18 gennaio

Film drammatico dall’Arabia Saudita.

LOVE ON THE SPECTRUM. Tanner in LOVE ON THE SPECTRUM. Cr. Courtesy of Netflix © 2023

L’amore nello spettro – stagione 2 (docuserie) – 19 gennaio

Premiata con un Emmy®, L’amore nello spettro è una serie docureality rivelatrice ed empatica che segue individui nello spettro autistico alle prese con appuntamenti e relazioni. Alla sua seconda stagione, questa serie basata negli Stati Uniti racconta le storie di un gruppo di persone uniche e individuali, tra cui nuovi romantici speranzosi ma anche volti familiari, in cerca di qualcosa che speriamo tutti di trovare: l’amore.

60 minuti (film) – 19 gennaio

Il lottatore di arti marziali miste Octavio (Emilio Sakraya) ha solo 60 minuti per presentarsi alla festa di compleanno della figlia, altrimenti rischia di perderne per sempre l’affidamento. Ma quando abbandona un combattimento per raggiungerla, si ritrova a dover fuggire da pericolosi criminali in una corsa contro il tempo attraverso la città.

The Bequeathed Ryu Kyung-soo as Kim young-ho in The Bequeathed Cr. Jeong Se Hyeon/Netflix © 2024

Eredità sepolta (serie tv) – 19 gennaio

Serie tv dalla Corea del Sud.

Love Deadline: l’amore non aspetta (reality) – 23 gennaio

Personalità, bellezza e un buon reddito. Sarà quello giusto? O forse ne arriverà uno migliore?

In questo nuovo reality alcuni single in cerca dell’anima gemella partono per destinazioni da sogno, dall’idillica Okinawa alla storica Kyoto. Le donne devono scegliere un uomo che potrebbe essere eliminato in qualsiasi momento. Il tempo stringe e con una sola opportunità per le future nozze, sarà lei a determinare il proprio lieto fine.

Riuscirà a prendere un’importante decisione in base a una scadenza fittizia?

Griselda. Sofia Vergara as Griselda in episode 101 of Griselda. Cr. Elizabeth Morris/Netflix © 2023

Griselda (serie tv) – 25 gennaio

GRISELDA è ispirata alla vita della scaltra e ambiziosa Griselda Blanco, che ha creato uno dei cartelli della droga più redditizi della storia. Nella Miami degli anni ’70 e ’80 Blanco è riuscita a tenere in pugno business e famiglia con un mix letale di insospettabile ferocia e fascino, guadagnandosi il soprannome di “Madrina”.

Interpretata e prodotta da Sofía Vergara, la miniserie drammatica GRISELDA è creata dallo showrunner di NARCOS e NARCOS: MESSICO Eric Newman e diretta nei suoi sei episodi dal regista di NARCOS Andrés Baiz. La serie è coideata da Doug Miro, Ingrid Escajeda e Carlo Bernard, mentre la produzione esecutiva è di Newman, Miro, Escajeda, Bernard, oltre a Vergara e Luis Balaguer di Latin World Entertainment. Oltre a Vergara, gli interpreti sono Alberto Guerra, Christian Tappan, Martín Rodríguez, Juliana Aidén Martinez, Vanessa Ferlito e, per la prima volta sullo schermo, Carolina Giraldo (in arte Karol G).

Baby Bandito Temporada 1.(L to R) Pablo Macaya as Pantera, Carmen Zabala as Mística, Nicolas Contreras as Kevin, Francisca Armstrong as Génesis, Lukas Vergara as Panda in Baby Bandito Temporada 1. Cr Pedro Rojas/Netflix ©2023

Baby Bandito (serie tv) – 31 gennaio

La vita di Kevin prende una piega inaspettata quando si innamora di Génesis, una giovane privilegiata. Deciso a rischiare tutto per amore, l’appassionato skater escogita un piano audace: rubare un progetto dettagliato a un pericoloso gruppo di gangster, conosciuti come “i Macellai”, nel tentativo di sottrarre milioni di dollari che lo renderanno il fuggitivo più ricercato del paese. Kevin e Génesis infrangono tutte le regole e, braccati da ogni parte, vivono una storia d’amore intrecciata al pericolo estremo, inseguendo una vita che va oltre l’ordinario in cui la passione e il rischio culminano in un emozionante viaggio a Roma. Ispirata alla rapina del secolo avvenuta in Cile nel 2014.

