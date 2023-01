Netflix annuncia i nuovi progetti coreani in arrivo nel 2023 in streaming

Netflix ha annunciato i nuovi progetti coreani che arriveranno in streaming nel 2023 e che comprendono serie tv, serie unscripted e film. La piattaforma di streaming, presentando i titoli, ha svelato che oltre il 60% degli abbonati ha guardato nel 2022 dei titoli prodotti in Corea.

Le serie tv

La sopravvivenza è diventata un tema ricorrente in alcune delle serie più importanti, che si tratti di affrontare i mostri durante i giorni bui del 1945 in La creatura di Gyeongseong, di lottare per respirare nel futuro distopico nella serie fantascientifica Black Knight o di combattere per proteggere Joseon durante la dominazione coloniale giapponese nel dramma d’azione Song of the Bandits.

Quest’anno i fan si rallegreranno per l’attesissimo ritorno delle serie Sweet Home, D.P. e The Glory. La seconda parte della storia drammatica di vendetta The Glory uscirà a marzo; la prima parte è stata la serie TV non in lingua inglese più vista nella settimana del 2 gennaio con 82,48 milioni di ore di visione. Sweet Home, che ha stabilito nuovi punti di riferimento per il genere dei mostri in Corea, tornerà con un mondo e una storia ampliati, mentre in D.P. il cast della prima stagione ritorna per continuare a dare la caccia ai disertori.

Don Kang, VP of Content (Corea), ha dichiarato:

La popolarità dei contenuti coreani ha continuato ad aumentare a ritmo sostenuto nel 2022 e Netflix ha introdotto una varietà più ampia di storie e generi ai fan di tutto il mondo. Nel corso dell’ultimo anno le serie e i film coreani sono stati regolarmente presenti nella nostra Top 10 globale in più di 90 paesi e tre delle serie Netflix più viste di sempre provengono dalla Corea. Quest’anno intendiamo spingerci ancora più in là con le storie che raccontiamo e il modo in cui le raccontiamo. Con questa selezione di titoli coreani, Netflix continuerà a essere la meta ideale per chi cerca storie avvincenti, diversificate e imperdibili.

Tra le nuove serie in arrivo si spazia da storie d’amore (Il tempo per noi, Behind Your Touch (titolo provvisorio), Corso accelerato sull’amore, Destined With You, Doona!, King the Land, Love to Hate You, See You In My 19th Life) alle tematiche sociali e all’intrigo (I segugi, Celebrity, Mask Girl) fino al genere drammatico (Un raggio di sole al giorno, Queenmaker, The Good Bad Mother) e apocalittico (Addio alla Terra).

Film e serie unscripted

L’anno scorso le serie unscripted e il film coreani sono diventati sempre più popolari tra il pubblico di tutto il mondo: il thriller d’azione Carter è stato uno dei dieci film non in lingua inglese più visti, mentre il reality di appuntamenti L’inferno dei single è attualmente nella Top 10 globale non in lingua inglese.

Quest’anno Netflix amplierà la sua offerta di lungometraggi con sei film coreani, a partire il 20 gennaio dal thriller fantascientifico JUNG_E. A seguire, Kill Boksoon, che ritrae una killer professionista con istinti materni contrastanti, e Believer 2, il sequel di un thriller d’azione che ruota intorno al narcotraffico. Altri film esplorano i temi della vendetta (Ballerina), della rivalità tra insegnanti e studenti (L’ultima partita di go) e dell’hackeraggio (Unlocked).

Nel frattempo, chi ama immedesimarsi nelle vite altrui avrà l’imbarazzo della scelta con un’incredibile serie di reality che vanno dalla resistenza (Physical: da 100 a 1, Siren: Survive the Island) alla sopravvivenza agli zombie (Zombieverse) fino alla formazione (Nineteen to Twenty) e alla manipolazione psicologica (The Devil’s Plan).

È anche prevista l’uscita di due nuovi documentari: Yellow Door: Looking for Director Bong’s Unreleased Short Film (titolo provvisorio) ripercorre la ricerca del film d’esordio del regista premio Oscar Bong Joon-Ho, mentre il documentario true crime Fede e menzogne prende in esame gli autoproclamati “messia” della storia coreana moderna.

Kang ha sottolineato:

Siamo entusiasti della varietà di titoli che stiamo per mettere a disposizione dei nostri abbonati. Abbiamo davvero serie, film e reality per tutti, e non vediamo l’ora che i nostri contenuti coreani possano essere visti dai fan, sia all’estero sia in patria.

Che ne pensate dei progetti coreani in arrivo su Netflix nel 2023? Guarderete le serie e i film in arrivo?

Fonte: Comunicato stampa Netflix