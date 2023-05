Shondaland l’ha fatto di nuovo: La regina Carlotta – una storia di Bridgerton ha registrato ascolti incredibili nei primi giorni di disponibilità su Netflix, come dimostrano i dati diffusi settimanalmente dalla piattaforma.

LEGGI – La recensione

La serie ha debuttato in testa alla Global Top 10, diventando la serie in lingua inglese più vista della settimana sulla piattaforma con 148 milioni di ore visualizzate. Rispetto ad altri titoli che escono il venerdì, La regina Carlotta ha avuto un giorno in più perché è uscita di giovedì. Tuttavia, la stagione è composta solo da sei episodi. Per fare un confronto, un anno fa la seconda stagione di Bridgerton (composta da otto episodi) uscì di venerdì e nei primi giorni registrò la bellezza di 193 ore visualizzate. Nei primi 28 giorni, salì a 650 milioni di ore visualizzate, diventando la quarta serie in lingua inglese più vista di sempre nel primo mese. Numeri alla mano, è assolutamente possibile che tra qualche settimana anche La regina Carlotta finisca nella Top-10 di tutti i tempi, a dimostrazione che il franchise è uno dei più popolari in assoluto tra gli abbonati a Netflix.

Da notare che nella Top-10 di tutti i tempi, intanto, è finito The Night Agent: la serie si trova al sesto posto con 626 milioni di ore visualizzate nei primi 28 giorni.

Fonte: Top10

I film e le serie imperdibili