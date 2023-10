Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. A giugno 2023, Netflix ha cambiato il metodo di misurazione della sua Top10 dei contenuti originali più popolari. D’ora in poi, le classifiche del martedì che vengono diffuse da Netflix non mostreranno più solo il numero di ore visualizzate, ma una cifra che corrisponde al numero di ore visualizzate diviso la durata della serie o del film, proponendo poi quelle che vengono definite vere e proprie “visualizzazioni medie“. Inoltre, la misurazione per definire la popolarità di un film o una serie tv non si limiterà più alle prime 4 settimane, ma salirà a tre mesi, ovvero 91 giorni.

Questo weekend, in cima alla classifica delle serie TV più viste in Italia su Netflix, troviamo la docuseries Vasco Rossi: Il supervissuto, un’analisi della vita di Vasco che presenta filmati inediti e aneddoti mai raccontati prima di amici e familiari, oltre a un contributo di Valentino Rossi. Resiste in seconda posizione la quarta e ultima stagione di Sex Education, la popolarissima serie originale creata da Laurie Nunn, con Asa Butterfield, Gillian Anderson e Ncuti Gatwa che nel corso dei suoi primi quattro giorni di sfruttamento è stata vista 12,000,000 di volte (97,600,000 di ore viste in tutto il mondo): un ottimo risultato.

Resiste in terza posizione il nuovo grande successo targato Netflix La mia prediletta, la serie TV tedesca di genere drammatico con Kim Riedle, che sta continuando a conquistare il pubblico di tutto il mondo (10,400,000 di visualizzazioni durante la terza settimana in tutto il mondo). Quarto posto perOne Piece, l’adattamento televisivo dell’omonimo manga di Eiichirō Oda, che ha conquistato critica e pubblico ed è stato già rinnovato per una seconda stagione.

Quinta posizione per Encounters: l’industria degli UFO, mentre al sesto posto troviamo In fiamme, la serie spagnola con Úrsula Corberó, che nel corso della sua terza settimana ha ottenuto 3,700,000 visualizzazioni in tutto il mondo. Resiste in settima posizione Surviving Summer – Un’estate travolgente mentre debuttano invece all’ottavo posto i nuovi episodi di Castelvania: Nocturne, anime d’azione creato da Clive Bradley. Chiudono la classifica The Devil’s Plan – reality competitivo coreano – e Virgin River che resiste ancora in top 10 proprio al decimo posto (4,900,000 di visualizzazioni alla sua terza settimana in tutto il mondo).

Per la categoria film, segnaliamo gli ottimi risultati di La probabilità statistica dell’amore a prima vista, il film originale Netflix con Haley Lu Richardson che nel corso della sua seconda settimana, grazie anche all’ottimo passaparola, ha conquistato 15,200,000 visualizzazioni in tutto il mondo.

Il film più visto nel weekend in tutto il mondo è Nowhere, un thriller ricco di tensione che racconta di una donna incinta che cerca di sopravvivere da sola in un container disperso in mare.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

Vasco Rossi: Il supervissuto (Originale Netflix) Sex Education (Originale Netflix) La mia prediletta (Originale Netflix) One Piece (Originale Netflix) Encounters: l’industria degli UFO (Originale Netflix) In fiamme (Originale Netflix) Surviving Summer – Un’estate travolgente (Originale Netflix) Castelvania: Nocturne (Originale Netflix) The Devil’s Plan (Originale Netflix) Virgin River (Originale Netflix)

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Nowhere (Originale Netflix) Reptile (Originale Netflix) Love is in the air (Originale Netflix) L’amore dimenticato (Originale Netflix) Carico Sconosciuto (Originale Netflix) La probabilità statistica dell’amore a prima vista (Originale Netflix) Spy Kids Armageddon (Originale Netflix) Downsizing Vita nella banlieue 2 (Originale Netflix) Le parole che voglio dirti

La top 10 delle serie tv e del film più visti negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore:

# Serie TV Film 1 Love Is Blind Reptile 2 The Great British Bake Off Nowhere 3 Encounters: l’industria degli UFO Love Is in the Air 4 Murdaugh Murders: A Southern Scandal Force of Nature 5 Castlevania: Nocturne Spy Kids: Armageddon 6 Who Killed Jill Dando? The Machine 7 Power Rangers: Cosmic Fury Forgotten Love 8 Sex Education Love at First Sight 9 Virgin River Overhaul 10 Shane Gillis: Beautiful Dogs The Foreigner

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 1° ottobre 2023:

Ecco la Top 10 dei film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 1° ottobre 2023:

